Γάζα: Βρέφος 10 μηνών, το πρώτο κρούσμα πολιομυελίτιδας

Το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής ανακοίνωσε απόψε ότι εντοπίστηκε το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα πολιομυελίτιδας στην πόλη Ντέιρ Αλ Μπάλαχ της Λωρίδας της Γάζας.

Πρόκειται για ένα βρέφος 10 μηνών, το οποίο δεν είχε εμβολιαστεί.

Στη Λωρίδα της Γάζας δεν είχε καταγραφεί κανένα κρούσμα της νόσου εδώ και 25 χρόνια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.