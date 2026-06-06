Βίντεο από την επιχείρηση διάσωσης του 59χρονου Τσέχου στον Όλυμπο

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η επιχείρηση αεροδιακομιδής 59χρονου Τσέχου, ο οποίος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στον Όλυμπο. Για τη μεταφορά του κινητοποιήθηκε ελικόπτερο του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λιτοχώρου.

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Κατά τις μεσημβρινές ώρες της 6ης Ιουνίου 2026, ειδοποιήθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, για την μεταφορά τραυματισμένου αλλοδαπού από το Καταφύγιο Κάκκαλος του Ολυμπού.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 59χρονος κατά τη διάρκεια πεζοπορίας είχε τραυματιστεί μετά από πτώση, στη θέση Λούκι του Μύτικα. Αρχικά μεταφέρθηκε από υπαλλήλους του καταφυγίου στο Καταφύγιο Κάκκαλος.

Με εντολή του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, κινητοποιήθηκε ελικόπτερο του Π.Σ. το οποίο ξεκίνησε από Θεσσαλονίκη με ιατρικό προσωπικό, στη συνέχεια μετέβη στο ελικοδρόμιο της 24ης Ταξιαρχίας Λιτοχώρου, όπου παρέλαβε ομάδα 4 πυροσβεστών από την Π.Υ. Λιτοχώρου και κατευθύνθηκε στο ελικοδρόμιο του Καταφυγίου Κάκκαλος, στον Όλυμπο, από όπου παρέλαβε τον τραυματία. Στη συνέχεια, τον μετέφερε στον ελικοδρόμιο της 24 Ταξιαρχίας Λιτοχώρου, όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίσθηκε στο Γ.Ν. Λάρισας.



Πηγή: skai.gr

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