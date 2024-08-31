Αμερικανικές και ιρακινές στρατιωτικές δυνάμεις διεξήγαγαν κοινή επιχείρηση κατά του Ισλαμικού Κράτους στο δυτικό Ιράκ, κατά την οποία σκότωσαν 15 μαχητές της τζιχαντιστικής οργάνωσης, ανακοίνωσε σήμερα το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (U.S. Central Command ή CENTCOM).

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την CENTCOM, η τζιχαντιστική ομάδα είχε «όπλα, χειροβομβίδες και ζώνες με εκρηκτικά (σ.σ. για επιθέσεις καμικάζι αυτοκτονίας)». Υπογραμμίζεται πως δεν υπήρξαν αναφορές για απώλειες αμάχων στη διάρκεια της επιχείρησης, η οποία διεξήχθη το πρωί της Πέμπτης 29 Αυγούστου.

Επισημαίνοντας ότι η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει απειλή, η CENTCOM διαβεβαιώνει πως οι δυνάμεις της σε συνεργασία με τους ιρακινούς συμμάχους θα συνεχίσουν να κυνηγούν τους τρομοκράτες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

