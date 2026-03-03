Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Οι ΗΠΑ καλούν τους Αμερικανούς να εγκαταλείψουν άμεσα πάνω από 10 χώρες της Μέσης Ανατολής

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ κάλεσε τους Αμερικανούς να εγκαταλείψουν άμεσα πάνω από 10 χώρες της Μέσης Ανατολής εν μέσω των αμερικανο-ισραηλινών επιθέσεων κατά του Ιράν

Στέιτ Ντιπάρτμεντ

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ των ΗΠΑ κάλεσε τους Αμερικανούς υπηκόους να εγκαταλείψουν άμεσα πάνω από δέκα χώρες της Μέσης Ανατολής εν μέσω των αμερικανο-ισραηλινών επιθέσεων κατά του Ιράν.

Οι Αμερικανοί υπήκοοι κλήθηκαν να αποχωρήσουν με εμπορικά μέσα από το Μπαχρέιν, την Αίγυπτο, το Ιράν, το Ιράκ, το Ισραήλ, τη Δυτική Όχθη και τη Γάζα, την Ιορδανία, το Κουβέιτ, τον Λίβανο, το Ομάν, το Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία, τη Συρία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την Υεμένη, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση.

Μπορείτε να δείτε LIVΕ όλες τις εξελίξεις για την κρίση στη Μέση Ανατολή εδώ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Στέιτ Ντιπάρτμεντ ΗΠΑ Ιράν Κρίση στη Μέση Ανατολή
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark