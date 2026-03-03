Οι ΗΠΑ καλούν τους Αμερικανούς να εγκαταλείψουν άμεσα πάνω από 10 χώρες της Μέσης Ανατολής

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ των ΗΠΑ κάλεσε τους Αμερικανούς υπηκόους να εγκαταλείψουν άμεσα πάνω από δέκα χώρες της Μέσης Ανατολής εν μέσω των αμερικανο-ισραηλινών επιθέσεων κατά του Ιράν.

Οι Αμερικανοί υπήκοοι κλήθηκαν να αποχωρήσουν με εμπορικά μέσα από το Μπαχρέιν, την Αίγυπτο, το Ιράν, το Ιράκ, το Ισραήλ, τη Δυτική Όχθη και τη Γάζα, την Ιορδανία, το Κουβέιτ, τον Λίβανο, το Ομάν, το Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία, τη Συρία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την Υεμένη, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση.

Μπορείτε να δείτε LIVΕ όλες τις εξελίξεις για την κρίση στη Μέση Ανατολή εδώ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.