Μία και έξω; Η επιχείρηση του Τραμπ στο Ιράν είναι, δυστυχώς, το αντίθετο

Για περισσότερα από 45 χρόνια, Αμερικανοί πρόεδροι ήθελαν να καταστρέψουν το ριζοσπαστικό, αντιαμερικανικό καθεστώς στην Τεχεράνη. Πάντα κατέληγαν στο συμπέρασμα ότι οι κίνδυνοι ενός πολέμου ήταν υπερβολικά μεγάλοι. Όλα αυτά, μέχρι την ολομέτωπη επίθεση του Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) μαζί με το Ισραήλ, νωρίς το Σάββατο, 28 Φλεβάρη.

Του αρθρογράφου του TWP, David Ignatius

Ο Τραμπ δήλωσε την ίδια μέρα, ότι οι μαζικοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί σκότωσαν τον Ανώτατο Ηγέτη, Αλί Χαμενεΐ (Ali Khamenei). Λίγοι εκτός Ιράν θα θρηνήσουν τον θάνατο ενός ανθρώπου που πέρασε την καριέρα του φωνάζοντας: «Θάνατος στην Αμερική!» και «Θάνατος στο Ισραήλ!». Και με αυτόν τον περιορισμένο ορισμό, η στρατηγική «αποκεφαλισμού» του Τραμπ ίσως να λειτούργησε. Όμως η δολοφονία του Χαμενεΐ, ο οποίος ήταν ηλικιωμένος και ασθενικός, δεν είναι το ίδιο με αλλαγή καθεστώτος. Αν υπάρχει σχέδιο για το τι ακολουθεί, δεν έχει εμφανιστεί ένας Αμερικανός ή Ισραηλινός αξιωματούχος να το εξηγεί.

Οι πόλεμοι είναι πάντοτε ευκολότερο να αρχίσουν παρά να τελειώσουν, ιδίως όταν έχεις θέσει ως πολιτικό στόχο την αλλαγή καθεστώτος και όχι έναν σαφώς καθορισμένο στρατιωτικό σκοπό. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν (Vladimir Putin) πίστευε ότι θα καταλάμβανε το Κίεβο σε μία εβδομάδα. Το Ισραήλ πίστευε ότι θα εξουδετέρωνε τη Χαμάς σε λίγους μήνες. Όμως οι πόλεμοι που αποσκοπούν στην εξάλειψη ενός καθεστώτος δεν λειτουργούν έτσι.

Μόλις ένας πρόεδρος ξεκινήσει πόλεμο, αισθάνεται υποχρεωμένος να τον ολοκληρώσει επιτυχώς. «Αν μπεις, κέρδισέ τον», συνηθίζουν να λένε οι στρατηγοί. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα σε αυτή την περίπτωση, όπου το καθεστώς είναι απεχθές και ο Τραμπ έχει προτρέψει τους Ιρανούς πολίτες να ρισκάρουν τη ζωή τους για να το ανατρέψουν. Μπορεί να είναι πόλεμος επιλογής για τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει μια εύκολη έξοδος μπροστά.

Η προτίμηση του Τραμπ φαινόταν μέχρι το Σάββατο να είναι αυτό που θα μπορούσε να αποκληθεί «ο βίκινγκ τρόπος πολέμου», μπαίνεις και βγαίνεις γρήγορα, χρησιμοποιώντας ταχύτητα και αιφνιδιασμό για να επιτύχεις ταχεία συνθηκολόγηση. Όμως αυτός ο πόλεμος κλιμακώθηκε μέσα στις πρώτες ώρες, και μέχρι το βράδυ του Σαββάτου πυρκαγιές μαίνονταν από ιρανικά αντίποινα στο Μπαχρέιν, στο Ντουμπάι, στο Αμπού Ντάμπι και στο Ισραήλ. Το Ιράν έκλεισε επίσης τα Στενά του Ορμούζ, στραγγαλίζοντας τις προμήθειες πετρελαίου. Κάποιος θα έπρεπε να είχε αναρτήσει μια πινακίδα στον Λευκό Οίκο, πάνω από έναν χάρτη του Ιράν: «Αυτό δεν είναι Βενεζουέλα».

Σύμβουλος ασφάλειας του Μπαχρέιν μου είπε το απόγευμα του Σαββάτου ότι 14 ιρανικά drones έπληξαν τις λιμενικές εγκαταστάσεις που φιλοξενούν τον Πέμπτο Στόλο των ΗΠΑ. Σε βίντεο από το σημείο ακούγεται ο ανατριχιαστικός βόμβος ενός UAV Shahed και έπειτα φαίνεται η έκρηξη φλόγας καθώς χτυπά τον στόχο του. Τέτοιου είδους επίθεση πλήττει συνήθως την άλλη πλευρά στους πολέμους που διεξάγει η Αμερική. Ο σύμβουλος είπε ότι οι Μπαχρεϊνοί απορούσαν γιατί οι αμερικανικές δυνάμεις φαίνονταν ανίκανες να σταματήσουν τα drones.

Δεν έχω καμία αμφιβολία: ο Τραμπ έχει ανακοινώσει μαξιμαλιστικούς στόχους για αυτή την επιχείρηση. Η δήλωσή του που εκδόθηκε νωρίς το Σάββατο ήταν τραμπική ρητορική «στα κόκκινα»: «Στα μέλη των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, στις ένοπλες δυνάμεις και σε όλη την αστυνομία, λέω απόψε ότι πρέπει να καταθέσετε τα όπλα και να έχετε πλήρη ασυλία. Διαφορετικά, θα αντιμετωπίσετε βέβαιο θάνατο. Καταθέστε λοιπόν τα όπλα σας».

Ο Τραμπ κάλεσε τον ιρανικό λαό να εξεγερθεί, για ακόμη μία φορά, εναντίον ενός καθεστώτος που, κατά την εκτίμησή του, σφαγίασε περισσότερους από 30.000 διαδηλωτές τον Ιανουάριο. «Για πολλά χρόνια ζητούσατε τη βοήθεια της Αμερικής. Αλλά δεν τη λάβατε ποτέ. … Τώρα έχετε έναν πρόεδρο που σας δίνει αυτό που θέλετε. Ας δούμε λοιπόν πώς θα ανταποκριθείτε. Η Αμερική σάς στηρίζει με συντριπτική ισχύ και καταστροφική δύναμη. … Αυτή είναι η στιγμή για δράση. Μην την αφήσετε να περάσει».

Όπως ο Τραμπ και τόσοι πολλοί Αμερικανοί, απεχθάνομαι το ιρανικό καθεστώς. Έχει διασπείρει χάος από τη μία άκρη της Μέσης Ανατολής έως την άλλη. Μια μέρα, τον Απρίλιο του 1983, γλίτωσα για περίπου 35 λεπτά από ιρανική βομβιστική επίθεση με παγιδευμένο αυτοκίνητο στην αμερικανική πρεσβεία στη Βηρυτό. Όσο πιο γρήγορα φύγει αυτό το καθεστώς, τόσο το καλύτερο.

Όμως με τα χρόνια έμαθα να μην υποτιμώ την αντοχή του. Όταν επισκέφθηκα το Ιράν το 2008, με εντυπωσίασε το γεγονός ότι η αστυνομία απαιτούσε από τους επιβάτες αυτοκινήτων να φορούν ζώνες ασφαλείας. Στον δρόμο από την Τεχεράνη προς το Κομ, υπήρχαν ραντάρ για τον εντοπισμό όσων υπερέβαιναν το όριο ταχύτητας. Το καθεστώς διασπείρει χάος, αλλά είναι και προσεκτικό.

Μιλώντας με βασικούς Ευρωπαίους συμμάχους των ΗΠΑ αργά το Σάββατο, διέκρινα έντονη επιθυμία για μια γρήγορη διαπραγματευμένη διευθέτηση του πολέμου. Οι περισσότεροι σύμμαχοι θεωρούσαν ότι η επίθεση ήταν κακή ιδέα. Η Βρετανία αρνήθηκε τη χρήση κρίσιμης εγκατάστασης ανεφοδιασμού στη βάση Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεανό. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Σαουδική Αραβία ήταν ανήσυχα και επιφυλακτικά. Μόνο το Ισραήλ φαινόταν ένθερμος υποστηρικτής. Τώρα που έγινε, οι σύμμαχοι θα ελπίζουν ότι ο Τραμπ θα επιτύχει γρήγορα μια συμφωνία που θα μπορεί να παρουσιάσει ως νίκη. Δεν θα θέλουν να παραμείνουν στη γραμμή πυρός.

Αυτό που με ανησυχεί περισσότερο είναι ότι η σύγκρουση μπορεί να δώσει περισσότερο χρόνο ζωής σε ένα ιρανικό καθεστώς που έμοιαζε να πλησιάζει στο τέλος του. Ο ηλικιωμένος ανώτατος ηγέτης ήταν αντιδημοφιλής. Στο Ιράν υπήρχαν ήδη διεργασίες διαδοχής. Το μόνο που θα μπορούσε να αναζωογονήσει τη σκληροπυρηνική κληρική ομάδα που εκπροσωπεί είναι το μαρτύριό του.

Η United States Central Command προσπάθησε να τονίσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επικεντρώνονταν σε στρατιωτικούς στόχους. Η Centcom δήλωσε ότι οι ρουκέτες και οι πύραυλοί της επιδιώκουν να «αποδομήσουν τον μηχανισμό ασφαλείας του ιρανικού καθεστώτος». Δυτικός αξιωματούχος ασφαλείας είπε ότι πλήγματα στο αρχηγείο των ιρανικών υπηρεσιών πληροφοριών σκότωσαν τουλάχιστον τέσσερις ανώτερους διοικητές. «Όλα καταρρέουν εκεί, το βλέπουμε και το νιώθουμε», είπε.

Είναι καλό νέο για τους Ιρανούς αν ο μηχανισμός καταστολής του καθεστώτος καταρρέει. Όμως, όπως η Ρωσία μπορεί να απορροφά τα δεινά του πολέμου, έτσι και στο Ιράν το μαρτύριο αποτελεί ισχυρό κίνητρο. Θυμάμαι μια δημοσιογραφική επίσκεψη πριν από σχεδόν 20 χρόνια στο Κέντρο Επιχειρήσεων για το Ιράν της CIA, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν υιοθετήσει ένα παλαιότερο όραμα αλλαγής καθεστώτος. Στον τοίχο υπήρχε μια αφίσα του αγαπημένου μάρτυρα Ιμάμ Χουσεΐν, σημείο αναφοράς για τα μέλη των «Φρουρών της Επανάστασης» και υπενθύμιση στους αξιωματικούς της CIA της παθιασμένης αφοσίωσης του αντιπάλου τους.

Ο Mark Fowler, απόστρατος αξιωματικός της CIA που εργάστηκε επί χρόνια για το Ιράν, μου έστειλε μήνυμα το Σάββατο: «Αν οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μάθει κάτι από τα λάθη του παρελθόντος, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν αυτά τα δύσκολα κερδισμένα μαθήματα διαμορφώνοντας μια έξυπνη, τολμηρή μεταπολεμική στρατηγική αντάξια της θυσίας του ιρανικού λαού, μια στρατηγική που να στηρίζει την επιδίωξή του για διαρκή αλλαγή».

Θα ήταν ωραίο να φανταστούμε, μαζί με τον Τραμπ, ότι αυτός θα είναι ένας σύντομος πόλεμος. Όμως τώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εμπλακεί ουσιαστικά σε μια εκστρατεία αλλαγής καθεστώτος, πρέπει να κατανοήσουμε ότι πιθανότατα πρόκειται για μια παρατεταμένη σύγκρουση, με πολλές επικίνδυνες στιγμές μπροστά.

Σε μια σύγκρουση με τόσο υψηλά διακυβεύματα και άγνωστους κινδύνους, ο Τραμπ έχει ιδιαίτερη ευθύνη να εξηγήσει στον αμερικανικό λαό τι ακριβώς κάνει και να διασφαλίσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να αντέξουν μέχρι τέλους. Αυτό είναι το αντίθετο του «μία και έξω». Μπορεί να είναι ένας άξιος αγώνας, αλλά είναι πιθανό να αποδειχθεί μακρύς και επίπονος.



Πηγή: skai.gr

