Βίντεο από τη στιγμή της αεροπορικής επιδρομής σε ιρανικά πολεμικά πλοία

«Πριν από δύο ημέρες, το ιρανικό καθεστώς διέθετε 11 πλοία στον Κόλπο του Ομάν. Σήμερα, έχουν ΜΗΔΕΝ», ανέφερε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM)

Επίθεση σε ιρανικά πλοία

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε 11 πλοία του ιρανικού ναυτικού στο πλαίσιο των επιχειρήσεών του.

«Πριν από δύο ημέρες, το ιρανικό καθεστώς διέθετε 11 πλοία στον Κόλπο του Ομάν. Σήμερα, έχουν ΜΗΔΕΝ», ανέφερε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), δημοσιεύοντας βίντεο από ένα από τα πλήγματα.

«Το ιρανικό καθεστώς παρενοχλεί και επιτίθεται στη διεθνή ναυσιπλοΐα στον Κόλπο του Ομάν εδώ και δεκαετίες. Αυτές οι ημέρες τελείωσαν. Η ελευθερία της θαλάσσιας ναυσιπλοΐας αποτελεί θεμέλιο της αμερικανικής και παγκόσμιας οικονομικής ευημερίας για περισσότερα από 80 χρόνια. Οι αμερικανικές δυνάμεις θα συνεχίσουν να την υπερασπίζονται», προσθέτει η CENTCOM.

Δορυφορικές εικόνες δείχνουν επιθέσεις στη ναυτική βάση του Ιράν στο Μπαντάρ Αμπάς. Καπνός υψώνεται από τουλάχιστον τέσσερα στρατιωτικά πλοία που καίγονται για περισσότερες από 24 ώρες.

πλοία

Άλλη εικόνα από το πρωί της Κυριακής δείχνει δύο φλεγόμενες φρεγάτες, ενώ πυκνός καπνός αναδύεται επίσης και από άλλα πολεμικά πλοία.

πλοία

