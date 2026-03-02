Βίντεο από τη στιγμή της αεροπορικής επιδρομής σε ιρανικά πολεμικά πλοία

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε 11 πλοία του ιρανικού ναυτικού στο πλαίσιο των επιχειρήσεών του.

«Πριν από δύο ημέρες, το ιρανικό καθεστώς διέθετε 11 πλοία στον Κόλπο του Ομάν. Σήμερα, έχουν ΜΗΔΕΝ», ανέφερε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), δημοσιεύοντας βίντεο από ένα από τα πλήγματα.

Two days ago, the Iranian regime had 11 ships in the Gulf of Oman, today they have ZERO. The Iranian regime has harassed and attacked international shipping in the Gulf of Oman for decades. Those days are over. Freedom of maritime navigation has underpinned American and global… pic.twitter.com/nzdkMVMqZC — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 2, 2026

«Το ιρανικό καθεστώς παρενοχλεί και επιτίθεται στη διεθνή ναυσιπλοΐα στον Κόλπο του Ομάν εδώ και δεκαετίες. Αυτές οι ημέρες τελείωσαν. Η ελευθερία της θαλάσσιας ναυσιπλοΐας αποτελεί θεμέλιο της αμερικανικής και παγκόσμιας οικονομικής ευημερίας για περισσότερα από 80 χρόνια. Οι αμερικανικές δυνάμεις θα συνεχίσουν να την υπερασπίζονται», προσθέτει η CENTCOM.

Δορυφορικές εικόνες δείχνουν επιθέσεις στη ναυτική βάση του Ιράν στο Μπαντάρ Αμπάς. Καπνός υψώνεται από τουλάχιστον τέσσερα στρατιωτικά πλοία που καίγονται για περισσότερες από 24 ώρες.

Άλλη εικόνα από το πρωί της Κυριακής δείχνει δύο φλεγόμενες φρεγάτες, ενώ πυκνός καπνός αναδύεται επίσης και από άλλα πολεμικά πλοία.

