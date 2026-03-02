Ο Τσετ Χανκς ταξίδεψε με ελληνικό διαβατήριο και δεν μπορεί να επιστρέψει ΗΠΑ

Μια απίστευτη ταλαιπωρία φαίνεται πως πέρασε ο Τσετ, γιος του εμβληματικού ηθοποιού Τομ Χανκς κατά τη διάρκεια ταξιδιού του στη Νότια Αμερική, εξαιτίας της επιλογής του να χρησιμοποιήσει ελληνικό διαβατήριο.

Σε βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, εξήγησε πως επέλεξε να χρησιμοποιήσει το ελληνικό του διαβατήριο μια και το αμερικανικό, του οποίου είναι εξίσου κάτοχος, πλησίαζε στην ημερομηνία λήξης του.

Το ταξίδι του ξεκίνησε από το Πουέρτο Ρίκο, όπου βρέθηκε για τον εορτασμό των γενεθλίων φίλου του. Στη συνέχεια αποφάσισε να μεταβεί στο Μεδεγίν της Κολομβία, προκειμένου να επισκεφθεί ακόμη έναν γνωστό του.

Ωστόσο, κατά την οργάνωση της επιστροφής του, ενημερώθηκε ότι η είσοδός του στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν ήταν δυνατή με το ελληνικό διαβατήριο, εκτός εάν διέθετε πράσινη κάρτα, αφού δεν ταξίδευε με αμερικανικό έγγραφο. Έτσι, μια τυπική διαδικαστική λεπτομέρεια εξελίχθηκε σε απρόσμενο εμπόδιο στο ταξίδι του.

«Δεν έχω πράσινη κάρτα γιατί είμαι Αμερικανός πολίτης» εξήγησε στο βίντεο που ανέβασε στο Instagram προσθέτοντας πως καθώς δεν είχε μαζί του ούτε το αμερικανικό διαβατήριο, έχει κολλήσει στην Κολομβία.

«Έχω κολλήσει στο Μεδεγίν» λέει μεταξύ άλλων στο βίντεο, στη λεζάντα του οποίου σχολιάζει «ελευθερώστε με».

Πηγή: skai.gr

