Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου

Οι Ηνωμένες Πολιτείες στέκονται αλληλέγγυες στις οικογένειες και τους φίλους των θυμάτων της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη -είτε ήταν Αμερικανοί πολίτες, Ελληνες ή οποιασδήποτε άλλης εθνικότητας, ανέφερε εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών, σχολιάζοντας στην «Κ» την απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά για την πρόσφατη αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου.

Ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπαρτμεντ χαρακτήρισε τον Γιωτόπουλο «καταδικασμένο δολοφόνο και τρομοκράτη, υπεύθυνο για ειδεχθή εγκλήματα» ενώ εξέφρασε και τη «βαθιά ευγνωμοσύνη» των Ηνωμένων Πολιτειών προς τις ελληνικές διωκτικές αρχές, που -όπως αναφέρει -επί χρόνια εργάστηκαν για την εξάρθρωση της 17 Νοέμβρη και την προσαγωγή των μελών της στη Δικαιοσύνη.

