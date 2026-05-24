Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου: «Αλληλεγγύη στις οικογένειες των θυμάτων»

Ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπαρτμεντ χαρακτήρισε τον Γιωτόπουλο «καταδικασμένο δολοφόνο και τρομοκράτη, υπεύθυνο για ειδεχθή εγκλήματα»

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου

Οι Ηνωμένες Πολιτείες στέκονται αλληλέγγυες στις οικογένειες και τους φίλους των θυμάτων της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη -είτε ήταν Αμερικανοί πολίτες, Ελληνες ή οποιασδήποτε άλλης εθνικότητας, ανέφερε εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών, σχολιάζοντας στην «Κ» την απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά για την πρόσφατη αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου.

Ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπαρτμεντ χαρακτήρισε τον Γιωτόπουλο «καταδικασμένο δολοφόνο και τρομοκράτη, υπεύθυνο για ειδεχθή εγκλήματα» ενώ εξέφρασε και τη «βαθιά ευγνωμοσύνη» των Ηνωμένων Πολιτειών προς τις ελληνικές διωκτικές αρχές, που -όπως αναφέρει -επί χρόνια εργάστηκαν για την εξάρθρωση της 17 Νοέμβρη και την προσαγωγή των μελών της στη Δικαιοσύνη.

Πηγή: Καθημερινή

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Αλέξανδρος Γιωτόπουλος State Department
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark