Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Ιταλία απουσιάζει για τρίτο συνεχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο μετά τον αποκλεισμό της από τη Βοσνία!

Η αποτυχία αυτή προκαλεί πικρία και απογοήτευση στη χώρα, όπου το ποδόσφαιρο αποτελεί καθημερινή δραστηριότητα για τα παιδιά.

Η Ιταλία αναζητά νέα λύση μετά την ήττα και αλλαγή προπονητή ενόψει των επόμενων διοργανώσεων.

Είναι το τρίτο κατά σειρά Παγκόσμιο Κύπελλο χωρίς τη «Σκουάντρα Ατζούρα». Οι Ιταλοί προσπαθούν να ξεπεράσουν την πικρία, αναζητώντας κάποια άλλη ομάδα ως «υποκατάστατο».Ανταπόκριση από την Ιταλία



Η Ιταλία απουσιάζει και πάλι, για τρίτη συνεχή φορά, από το διεθνές πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. Πέρασαν δυόμισι μήνες από την ήττα της «Σκουάντρα Ατζούρα» στον αγώνα με τη Βοσνία, η οποία έφερε και τον αποκλεισμό από το Μουντιάλ. Σε μια χώρα όπου η συντριπτική πλειονότητα των παιδιών παίζει καθημερινά ποδόσφαιρο (από τα γήπεδα στις καθολικές ενορίες μέχρι τις αυλές των σπιτιών και τις παραλίες), το να παρακολουθείς για μια ακόμα φορά τη μεγάλη αυτή διοργάνωση ως θεατής προκαλεί μια αίσθηση πικρίας, αν όχι ταπείνωσης.

Αλλαγή προπονητή

Η παραίτηση του προπονητή της Εθνικής, Τζενάρο Γκατούζο, δεν ήταν αρκετή για να αλλάξει το κλίμα. Οι Ιταλοί βλέπουν μικρές χώρες όπως είναι η Αϊτή και το Πράσινο Ακρωτήρι να συμμετέχουν στο φετινό Μουντιάλ και διερωτώνται πώς μπόρεσε να γίνει παρελθόν μεγάλο μέρος της ποδοσφαιρικής τους παράδοσης.



Από τη στιγμή που δεν μπορούν να φωνάξουν «φόρτσα Ιτάλια», κάποιοι προσπαθούν να παρηγορηθούν, στηρίζοντας τους Ιταλούς που θα βρεθούν στον πάγκο των αμερικανικών σταδίων. Με κύρια ονόματα εκείνα του Κάρλο Αντσελότι, προπονητή της εθνικής Βραζιλίας και του Βιντσέντσο Μοντέλα, πρώην αστέρι της Ρόμα, που εδώ και τρία χρόνια έχει αναλάβει προπονητής της Τουρκίας.

Στήριξη σε Βραζιλία, Ισπανία, Αργεντινή

Δεν θα μπορούσαν να λείψουν τα γκάλοπ με το ερώτημα «έστω και αν δεν συμμετέχουμε στο Μουντιάλ, ποια ομάδα έχετε αποφασίσει να στηρίξετε;». Το 17% του στατιστικού δείγματος απάντησε τη Βραζιλία, το 16% την Ισπανία και το 10% την Αργεντινή. Οι λόγοι είναι προφανείς: η φήμη του Αντσελότι, το ότι οι Ισπανοί θεωρούνται «ξαδέλφια» των Ιταλών και η μεγάλη ιταλική μετανάστευση στην Αργεντινή, εκτός από την καριέρα του Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα, ο οποίος στη Νάπολη παραμένει πραγματικός μύθος. Ακολουθούν η Γαλλία και η Αγγλία, με ποσοστό 5%. Πάνω από το ένα τρίτο των ερωτηθέντων, πάντως, δεν εννοεί να πανηγυρίσει για καμία ξένη ομάδα.

Πρόβλημα υποδομών

Υπάρχει, προφανώς, ένα πρόβλημα αξιοποίησης και στήριξης νέων ταλέντων. Λείπει η κατάλληλη στρατηγική, η οποία θα μπορούσε να χαρίσει στο ιταλικό ποδόσφαιρο έστω ένα μέρος από την παλιά του λάμψη. Η απουσία της Ιταλίας από το φετινό Μουντιάλ θα έχει, επίσης, και πρακτικές, οικονομικές συνέπειες: τα νοικοκυριά αναμένεται να χάσουν, από το συνολικό τους εισόδημα, τουλάχιστον 313 εκατομμύρια ευρώ. Για παράδειγμα, θα πουληθούν λιγότερες τηλεοράσεις, ενώ τα ελάχιστα καφέ και εστιατόρια που αποφάσισαν να στήσουν γιγαντοοθόνες, δύσκολα θα γεμίσουν.



Όλοι ελπίζουν να είναι η τελευταία φορά. Ως γνωστόν, το επόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου θα φιλοξενηθεί κυρίως στη γειτονική Ισπανία, στην Πορτογαλία και στο Μαρόκο. Στα τέσσερα αυτά χρόνια οι Ιταλοί ή θα καταφέρουν να αποκτήσουν και πάλι καθοριστικό βάρος στον παγκόσμιο ποδοσφαιρικό χάρτη, ή μάλλον θα είναι καλύτερα να αρχίσουν να ψάχνουν ένα καινούργιο -και λιγότερο απαιτητικό- εθνικό άθλημα.

Πηγή: Deutsche Welle

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