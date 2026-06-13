Την εξόντωση του αρχηγού της συμμορίας Tren de Aragua, της μεγαλύτερης εγκληματικής οργάνωσης στη Βενεζουέλα και μιας από τις ισχυρότερες στη Λατινική Αμερική, ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

🇺🇸🇻🇪🚨 #ÚLTIMAHORA | Trump anuncia la muerte del líder del Tren de Aragua en un ataque de dron sobre tierra junto a Venezuela



‘Niño Guerrero' era considerado el líder máximo de la banda venezolana Tren de Aragua, calificada como terrorista por Washington. El anunció se da… pic.twitter.com/e89VEsq1BQ June 13, 2026

H Νότια Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών εκτέλεσε τον Νίνιο Γκερέρο, τον διαβόητο ηγέτη της Τρεν Ντε Αραγκούα, μιας από τις πιο επικίνδυνες τρομοκρατικές οργανώσεις στον κόσμο, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος, δημοσιεύοντας ταυτόχρονα βίντεο από το «γρήγορο θανατηφόρο χτύπημα» του αμερικανικού στρατού, ο οποίος έδρασε υπό τις οδηγίες του.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι ο στρατός έφερε την τιμωρία στους παράνομους εγκληματίες που εισήλθαν στο Αμερικανικό έδαφος με ευθύνη του προκατόχου του Τζο Μπάιντεν, ο οποίος άνοιξε τα νότια σύνορα της χώρας, τηρώντας την προεκλογική δέσμευσή του να εκδιώξει τα «τέρατα» που διέπραξαν εγκλήματα κατά των Αμερικανών πολιτών.

Ταυτόχρονα τόνισε ότι διεξάγει πόλεμο εναντίον των καρτέλ και των βαρόνων ναρκωτικών, με τον συντονισμό των «φίλων» στη Βενεζουέλα.

Η ανάρτηση του Τραμπ:

Υπό τις οδηγίες μου, η Νότια Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών εξαπέλυσε ένα γρήγορο και θανατηφόρο χτύπημα για να εκτελέσει με επιτυχία τον Νίνιο Γκερέρο, τον διαβόητο ηγέτη της Τρεν Ντε Αραγκούα, μιας από τις πιο αιμοδιψείς τρομοκρατικές οργανώσεις στον πλανήτη Γη.

Πριν επιστρέψω στο αξίωμα, ο Τζο Μπάιντεν άνοιξε τα νότια σύνορά μας σε εκατομμύρια παράνομους εγκληματίες και επέτρεψε σε αυτόν τον ξένο στρατό να βιάσει, να ακρωτηριάσει και να δολοφονήσει Αμερικανούς πολίτες με απόλυτη ατιμωρησία.

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής μου εκστρατείας, δεσμεύτηκα να εκδιώξω αυτά τα τέρατα από τη χώρα μας και να αποδώσω δικαιοσύνη στις οικογένειες όσων έσφαξαν, συμπεριλαμβανομένης της 12χρονης Τζόσελιν Νουνγκαρέι, του 22χρονου Λέικεν Ράιλι και αμέτρητων άλλων όμορφων ψυχών.

Με αυτήν την ενέργεια, ο Στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών έφερε τιμωρία για αυτούς, τις οικογένειές τους και τους αγαπημένους τους.

Στις αρχές της διοίκησής μου, τήρησα την υπόσχεσή μου να χαρακτηρίσω την Τρεν ντε Αραγκούα ως Ξένη Τρομοκρατική Οργάνωση, να απελάσω χιλιάδες κακούς εγκληματίες και να διεξάγω πόλεμο εναντίον των καρτέλ, τα οποία διεξάγουν εδώ και καιρό πόλεμο εναντίον των πολιτών μας, ενώ αδύναμοι ηγέτες άφησαν την Αμερική αβοήθητη και αμυντική.

Αυτή η ενέργεια συντονίστηκε στενά με τους φίλους μας στη Βενεζουέλα, με τους οποίους συνεργαζόμαστε πολύ καλά.

Ως αποτέλεσμα, οι τρομοκράτες της Τρεν ντε Αράγκουα δεν έχουν πλέον ασφαλές καταφύγιο στη Βενεζουέλα ή οπουδήποτε αλλού και, υπό την ηγεσία μου, θα βρούμε αυτούς τους άγριους δολοφόνους και τους βαρόνους ναρκωτικών οποτεδήποτε, οπουδήποτε, και θα τους στείλουμε στα βάθη της κόλασης όπου ανήκουν.

Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΕΥΛΟΓΕΙ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ!

Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ

🇺🇸🇻🇪🚨 #ÚLTIMAHORA | Trump anuncia la muerte del líder del Tren de Aragua en un ataque de dron sobre tierra junto a Venezuela



‘Niño Guerrero' era considerado el líder máximo de la banda venezolana Tren de Aragua, calificada como terrorista por Washington. El anunció se da… pic.twitter.com/e89VEsq1BQ — Milenio (@Milenio) June 13, 2026

Ποια είναι η οργάνωση Τρεν ντε Αράγκουα

Η Tren de Aragua είναι μια διακρατική εγκληματική οργάνωση με καταγωγή από τη Βενεζουέλα, η οποία εξελίχθηκε από συμμορία φυλακών σε ένα από τα πιο ισχυρά και επικίνδυνα δίκτυα οργανωμένου εγκλήματος στην αμερικανική ήπειρο. Δραστηριοποιείται σε ευρύ φάσμα παράνομων πράξεων, όπως διακίνηση ναρκωτικών και όπλων, εκβιασμούς, σωματεμπορία και απαγωγές.

Η οργάνωση έχει απλώσει τα πλοκάμια της σε πολλές χώρες της Λατινικής Αμερικής, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει αναπτύξει έντονη παρουσία και στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πηγή: skai.gr

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