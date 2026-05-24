Βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο: Ανοίγουμε νέα σελίδα, είπε ο ΓΓ ΑΚΕΛ

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου ανακοίνωσε την έναρξη μιας νέας, ανοδικής περιόδου για το κόμμα, επισημαίνοντας ότι το ΑΚΕΛ αύξησε τόσο τα ποσοστά όσο και τις ψήφους του στις βουλευτικές εκλογές.

Τόνισε την ανάκαμψη της εμπιστοσύνης του κόσμου προς το κόμμα, παρά τις δύσκολες συνθήκες και την αντίσταση που αντιμετώπισαν.

Υπογράμμισε τη σημασία της 100χρονης ιστορίας του ΑΚΕΛ και την ανάγκη να παραμείνει ενωμένο και δυνατό, με στόχο ένα καλύτερο μέλλον.

Ανοίγουμε μια νέα σελίδα, ανέφερε το απόψε ο ΓΓ του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου συνοδευόμενος από υποψήφιες και υποψήφιους Βουλευτές του κόμματος, σημειώνοντας ότι το κόμμα της Αριστεράς δεν αύξησε μόνο τα ποσοστά, αλλά και τις ψήφους του.

Ανταποδίδοντας σε αρκετές περιπτώσεις τα συνθήματα από το συγκεντρωμένο πλήθος έξω από τα γραφεία του ΑΚΕΛ, στη Λευκωσία, που πανηγύριζαν το αποτέλεσμα του κόμματος στις βουλευτικές εκλογές, ο κ. Στεφάνου άρχισε λέγοντας «Το ΑΚΕΛ είναι εδώ, ενωμένο, δυνατό». Στη Βουλή και στον λαό. Με την ορμή της 100χρονης ιστορίας μας και την δύναμη της πολιτικής μας».

Απόψε, είπε ο ΓΓ του ΑΚΕΛ, ξεκινά μια νέα, ανοδική πορεία. «Μια πορεία που σηματοδοτεί όχι μόνο την ανάκαμψη των ποσοστών μας και των ψήφων μας. Αλλά σηματοδοτεί και την ανάκαμψη της εμπιστοσύνης του κόσμου προς το κόμμα του λαού, προς το ΑΚΕΛ». Δώσαμε όλοι μαζί, συνέχισε, μια πολύ δύσκολη μάχη, σε πολύ δύσκολες συνθήκες και κόντρα σε αυτές τις συνθήκες δείξαμε ποιο είναι το ΑΚΕΛ. «Αναστρέψαμε μια καθοδική πορεία πολλών χρόνων και ώρα ανοίγουμε μια νέα σελίδα, πάντοτε με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον».

Ο κ. Στεφάνου ανέφερε ότι αυτό δεν έγινε τυχαία, αλλά γιατί «τούτο το κόμμα γεννήθηκε από τον απλό άνθρωπο και στον απλό άνθρωπο επιστρέφει τη δύναμη που διαθέτει». Σε όλη την προεκλογική εκστρατεία, είπε, πρόταξαν αυτά που ζουν με τον απλό άνθρωπο, τα προβλήματα της καθημερινότητας, τα προβλήματα που ταλανίζουν ένα πολύ μεγάλο μέρος της κοινωνίας. «Γιατί εμείς ζούμε μέσα στην κοινωνία. Δεν τη θυμόμαστε όταν έχει εκλογές».

Επειδή, συνέχισε, είναι ένα κόμμα της κοινωνίας και των απλών ανθρώπων, από αύριο συνεχίζουν τη δουλειά και μέσα στη νέα Βουλή κι έξω στην κοινωνία.

«Σήμερα λοιπόν, ανοίγουμε μια νέα σελίδα με αιχμή του δόρατος την κοινωνία και τα συμφέροντα των πολλών. Ανοίγουμε μια νέα σελίδα για την Κύπρο μας, για την επίτευξη λύσης στο Κυπριακό, που θα απελευθερώνει και θα επανενώνει τον τόπο και τον λαό μας. Μια νέα σελίδα για μια μεγάλη προοδευτική συσπείρωση απέναντι στην υποβάθμιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, απέναντι στην ακροδεξιά, για να στηρίξουμε ξανά τη δημοκρατία. Αυτοί είμαστε εμείς» είπε.

Το ΑΚΕΛ, Αριστερά, Κοινωνική Συμμαχία, είπε ο κ. Στεφάνου, είναι ο ισχυρός πόλος αυτού του προοδευτικού μετώπου, «με στόχο ν’ αλλάξουμε τα πράγματα στον τόπο. Γιατί ο τόπος μας και ο λαός μας αξίζουν καλύτερα. Και εμεις μπορούμε να τους τα δώσουμε. Και θα τους τα δώσουμε».

Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ ευχαρίστησε από καρδίας – όπως είπε – τις χιλιάδες που στήριξαν τα ψηφοδέλτια του κόμματος, επαναλαμβάνοντας ότι είναι σημαντικό πως είχαν αύξηση όχι μόνο στα ποσοστά αλλά και στις ψήφους. Ευχαρίστησε επίσης τις χιλιάδες εθελοντές που έδωσαν «ξανά τη μάχη την καλή και την κερδίσαμε μαζί». Από καρδιάς, είπε, ευχαριστεί τις υποψήφιες και τους υποψήφιους που έδωσαν αυτή τη μάχη με ήθος, αξιοπρέπεια, αξιοσύνη και ξεχώρισαν από όλους τους άλλους υποψήφιους. «Θα συνεχίσουμε μαζί αυτή τη μάχη».

Ο Στέφανος Στεφάνου ευχαρίστησε επίσης «εμάς όλους της Αριστεράς και τους φίλους της Κοινωνικής Συμμαχίας που συμπορευόμαστε σε αυτόν τον όμορφο, τον υπέροχο, τον προοδευτικό αγώνα για τον τόπο μας». Ο ΓΓ του ΑΕΛ κατέληξε φωνάζοντας το σύνθημα ξανά «Και τώρα και πάντα ΑΚΕΛ, ΑΚΕΛ, ΑΚΕΛ» που προηγουμένως φώναζαν οι συγκεντρωμένοι προς αυτόν.

«Πάμε δυνατά για την Κύπρο μας και τον λαό μας, όπως πάντα» είπε και κατέβηκε προς τον πλήθος χαιρετώντας τους παρευρισκόμενους μαζί με τους υποψήφιους Βουλευτές υπό τον ήχο τραγουδιών. Μέχρι αυτή την ώρα κόσμος βρίσκεται συγκεντρωμένος έξω από τα γραφεία του ΑΚΕΛ και παρακολουθεί από γιγαντοοθόνη τα αποτελέσματα ενώ φωνάζουν συνθήματα και έριξαν και πυροτεχνήματα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

