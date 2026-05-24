Βουλευτικές εκλογές- Κύπρο: Οι πολίτες επέλεξαν σταθερότητα, λέει το ΔΗΣΥ

Με την καταμέτρηση των ψηφοδελτίων να έχει ολοκληρωθεί, πλέον διαμορφώνεται η νέα σύνθεση της Βουλής της Κύπρου, στην οποία συμμετέχουν τέσσερα κόμματα με κοινοβουλευτική παρουσία τα προηγούμενα χρόνια και δύο νέα πολιτικά σχήματα.

Στα έδρανα της νέας Βουλής εισέρχονται εκπρόσωποι του ΔΗΣΥ, του ΑΚΕΛ, του ΔΗΚΟ, του ΕΛΑΜ, του Άλμα και της Άμεσης Δημοκρατίας.

Το κόμμα της Άμεσης Δημοκρατίας που εισήλθε επίσημα στη Βουλή της Κύπρου, υπό τον Φειδία Παναγιώτου, ανακοινώθηκε πριν περίπου 6 μήνες. Ο κ. Παναγιώτου δήλωσε ότι δεν κάνουν υποσχέσεις, αλλά δεσμεύονται για πολύ προσπάθεια με στόχο τη βελτίωση και αλλαγή της Κύπρου προς το καλύτερο.

Τελικά συγκεντρωτικά αποτελέσματα με καταμετρημένο το 100% των ψήφων

Εγγεγραμμένοι:569.182

Ψήφισαν:380.851 (66,91%)

Αποχή:188.331 (33,09%)

Έγκυρα:372.063 (97,69%)

Άκυρα:6.618 (1,74%)

Λευκά:2.170 (0,57%)

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΜΟΣ

ΕΔΡΕΣ: 17

27,1%

101.015 ψήφοι

-0,8%

ΑΚΕΛ - ΑΡΙΣΤΕΡΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ

ΕΔΡΕΣ: 15

23,9%

88.775 ψήφοι

+1,4%

ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΛΑ.Μ.)

ΕΔΡΕΣ: 8

10,9%

40.572

+4%

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ

ΕΔΡΕΣ: 8

10%

37.223

-1,3%

ΑΛΜΑ - ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΕΔΡΕΣ: 4

5,8%

21.697

ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΔΡΕΣ: 4

5,4%

20.160

Οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα, λέει η Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού Αννίτα Δημητρίου

Οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα, είπε η Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού Αννίτα Δημητρίου σχετικά με τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών, σημειώνοντας ότι από αύριο συνεχίζουν «με σκληρή δουλειά».

Σε δηλώσεις της έξω από το οίκημα του Δημοκρατικού Συναγερμού στη Λευκωσία, πλαισιωμένη από στελέχη του κόμματος, η κ. Δημητρίου σημείωσε ότι ήταν μια εκλογική μάχη «σε ένα πρωτόγνωρα τοξικό περιβάλλον και οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα».

«Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας, που μας εμπιστευτήκατε ξανά ως την πρώτη πολιτική δύναμη του τόπου με τις περισσότερες έδρες στην Βουλή των Αντιπροσώπων. Αυτό για εμάς σημαίνει μόνο ευθύνη», είπε η κ. Δημητρίου.

Ανέφερε ότι είναι ικανοποιημένοι με το θετικό αποτέλεσμα. «Από αύριο συνεχίζουμε με σκληρή δουλειά. Συνεχίζουμε να είμαστε κοντά στον κόσμο. Συνεχίζουμε να ακούμε τις δικές σας αγωνίες και τους δικούς σας προβληματισμούς» πρόσθεσε.

Σημείωσε ότι η εντολή που πήρε ο ΔΗΣΥ, «είναι να ηγηθούμε στη νέα Βουλή με συναινέσεις, με μεταρρυθμίσεις και πολιτικές που φέρνουν αποτέλεσμα για την ανάπτυξη και την κοινωνική προστασία». «Γιατί η κοινή μας αποστολή είναι να πάρουμε την χώρα μας μόνο μπροστά, υπεύθυνα μπροστά», συνέχισε.

Ευχαρίστησε «τα χιλιάδες στελέχη και τους φίλους του Δημοκρατικού Συναγερμού για αυτόν τον υπέροχο αγώνα. Δικαιώθηκαν και μπορούν να είναι περήφανοι για τον αγώνα και την παράταξή μας».

Μαζί, είπε, «συνεχίζουμε μόνο υπεύθυνα μπροστά».

«Στηρίζουμε ό,τι είναι ωφέλιμο για τον τόπο και εμείς θέλουμε την Κύπρο μας να πηγαίνει μόνο μπροστά, υπεύθυνα μπροστά», είπε τέλος, η κ. Δημητρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, την κ. Δημητρίου συνεχάρησαν τηλεφωνικώς ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως επίσης και Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, και πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.

Υποστηρικτές του κόμματος ξεκίνησαν να μαζεύονται έξω από το οίκημα κατά τις 20.30 κρατώντας σημαίες του ΔΗΣΥ και φωνάζοντας συνθήματα όπως «Ο ΔΗΣΥ είναι εδώ ενωμένος δυνατός» και «Σεισμός, σεισμός Συναγερμός».

Πηγή: skai.gr

