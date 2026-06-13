Κύπρος: Εξερράγη συμπιεστής κλιματιστικού - Σε κρίσιμη κατάσταση 49χρονος

Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες άντρας ηλικίας 49 ετών τραυματίστηκε σοβαρά, σε ατύχημα που συνέβη την Παρασκευή στη Λευκωσία, διερευνά η κυπριακή Αστυνομία, σε συνεργασία με το Τμήμα Επιθεωρήσεως Εργασίας. Σύμφωνα με το sigmalive o 49χρονος νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, σε κρίσιμη κατάσταση.

Συγκεκριμένα, γύρω στις 5.30 χθες το απόγευμα, στην περιοχή Στροβόλου, όπου ο 49χρονος εργαζόταν εξωτερικά κτιρίου, για επιδιόρθωση συμπιέστη κλιματιστικού, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο συμπιεστής εξερράγη, με αποτέλεσμα ο 49χρονος να τραυματιστεί.

Πλήρωμα ασθενοφόρου μετέφερε τον 49χρονο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, διασωληνωμένος, σε κρίσιμη κατάσταση.

Τη σκηνή επισκέφθηκαν για εξετάσεις μέλη της Αστυνομίας, μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς και λειτουργός του Τμήματος Επιθεωρήσεως Εργασίας.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα διερευνώνται από τον Κεντρικό Αστυνομικό Σταθμό Λευκωσίας και το Τμήμα Επιθεωρήσεως Εργασίας.

Σύμφωνα με ειδικούς που μίλησαν στο SKAI.gr το συγκεκριμένο συμβάν μπορεί να συμβεί μόνο σε ακραίες συνθήκες και πιθανότατα οφείλεται σε ανθρώπινο λάθος.

* Φωτογραφία αρχείου

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