Της Έλενας Γαλάρη

Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος.

Το Συμβούλιο των Εφετών έκανε δεκτή την αίτηση αποφυλάκισης του καταδικασθέντα ως αρχηγού της τρομοκρατικής οργάνωσης 17Ν και του άνοιξε την πόρτα της φυλακής.

Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος είχε συλληφθεί στις 17 Ιουλίου 2002 στους Λειψούς, λίγο πριν ο ίδιος επιβιβαστεί σε ιπτάμενο δελφίνι για να διαφύγει.

Τον Μάιο του 2007 καταδικάστηκε από το Εφετείο σε 17 φορές ισόβια κάθειρξη κι επιπλέον 25 χρόνια για ηθική αυτουργία σε 17 δολοφονίες, ληστείες και εκρήξεις. Η πρωτόδικη ποινή του ήταν 21 φορές ισόβια.

Τα τελευταία χρόνια είχε κάνει χρήση δικαιώματος σε ολιγοήμερες άδειες.

Στον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του και της μη απομάκρυνσης από τον τόπο κατοικίας του στον Βύρωνα.

Ο «Λάμπρος» της 17 Νοέμβρη

Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, γνωστός με το ψευδώνυμο «Λάμπρος», θεωρείται από τις αρχές το ιδρυτικό στέλεχος και ο αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, της πιο μακρόβιας ένοπλης οργάνωσης στην ιστορία της χώρας. Γεννημένος στο Παρίσι το 1944, το όνομά του για χρόνια ακουγόταν στους διαδρόμους των υπηρεσιών ασφαλείας, ως ο «αόρατος εγκέφαλος» πίσω από τη δράση της 17Ν.

Η σύλληψή του θεωρήθηκε κομβική για την εξάρθρωση της οργάνωσης και έκλεισε έναν κύκλο δεκαετιών κατά τις οποίες η 17 Νοέμβρη δρούσε στο σκοτάδι.

Κατά τη διάρκεια της πολύκροτης δίκης, ο Γιωτόπουλος αρνήθηκε κάθε εμπλοκή και κάθε σχέση με τις κατηγορίες που του αποδίδονταν. Από την προανακριτική απολογία του μέχρι και το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων επέμενε ότι δεν γνωρίζει τους συγκατηγορούμενούς του, παρότι εκείνοι τον αναγνώρισαν ως τον «Λάμπρο» της οργάνωσης.

Τελικά, όπως προαναφέρθηκε, καταδικάστηκε σε 17 φορές ισόβια και επιπλέον κάθειρξη 25 ετών για ηθική αυτουργία σε 17 δολοφονίες, συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση, εκρήξεις και ληστείες. Η αίτηση αναίρεσης που κατέθεσε απορρίφθηκε από τον Άρειο Πάγο, ενώ το 2011 προσέφυγε και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Παρέμεινε κρατούμενος στις φυλακές Κορυδαλλού επί 24 χρόνια, μέχρι τη σημερινή απόφαση του Συμβουλίου Εφετών που έκανε δεκτό το αίτημα αποφυλάκισής του.

«Φάκελος 17Ν»: Ο "Λάμπρος" και η επεισοδιακή σύλληψη

Το τελευταίο επεισόδιο της σειράς ντοκιμαντέρ του Αλέξη Παπαχελά «Φάκελος 17Ν» είχε αποτυπώσει την επεισοδιακή αναζήτηση και σύλληψη του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, λίγο πριν επιβιβαστεί στο δελφίνι με το οποίο προσπάθησε να φύγει από το νησί των Λειψών.

Παράλληλα αποτυπώνεται το πως ο Γιωτόπουλος, από ένας οργανωμένος πολιτικά φοιτητής στο Παρίσι, έγινε ο "Λάμπρος" της 17Ν και ζούσε μια διπλή ζωή ως Μιχάλης Οικονόμου.

Μια δακτυλογραφημένη προκήρυξη με χειρόγραφες παραπομπές, που βρέθηκε πάνω σε πάγκο στη γιάφκα της οδού Πάτμου, αποτέλεσε το πρώτο σημαντικό εύρημα γύρω από το ποιος ήταν τελικά ο αρχηγός της 17Ν, όπως περιγράφει ο Ευστράτιος Κυριακάκης, Αντιστράτηγος ε.α. και επικεφαλής της διεύθυνσης εγκληματολογικών ερευνών την περίοδο 2001-2004.

«Πάνω στην προκήρυξη, παραπομπές χειρόγραφες... Τρελαίνομαι», θυμάται ο κος Κυριακάκης προσθέτοντας πως αμέσως έδωσε εντολή η προκήρυξη να τοποθετηθεί σε ζελατίνα αφού όπως σχολίασε τότε «εδώ κρατάμε τον αρχηγό της 17Ν».

Η προκήρυξη, που σχετιζόταν με τη δολοφονία Περατικού, το 1997, εξετάστηκε από το τμήμα γραφολογίας της αστυνομίας και ο γραφικός χαρακτήρας πράγματι ταυτίστηκε με χειρόγραφες σημειώσεις από το αρχείο της Πάρνηθος.

Από την πλευρά του ο Φώτης Νασιάκος, Στρατηγός ε.α, επικεφαλής της Αντιτρομοκρατικής την περίοδο 1996-2000 και αρχηγός της ΕΛΑΣ από το 2001 έως το 2004, δήλωσε πως από τις μέχρι τότε ανακρίσεις, κυρίως των αδελφών Ξηρών, ο αρχηγός περιγραφόταν ως άνδρας 65 ετών, ψηλού αναστήματος με άσπρα μαλλιά και σχέσεις με τη Γαλλία.

«Στον κύκλο των συντρόφων του ήταν γνωστός ως Λάμπρος ή ψηλός», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο θεατρικός συγγραφέας Ανδράς Στάικος, περιγράφει τον Γιωτόπουλο ως άτομο με «λαμπρό μυαλό» και ευρυμάθεια και ιδιαίτερη αγάπη για τις τέχνες.

«Πρώτα απ' όλα, ήταν συμπαθής. Ωραίο παιδί. Ψηλός, ξανθός», προσθέτει ο Έλληνας στοχαστής Στέλιος Ράμφος συνοψίζοντας ωστόσο πως όποιος γνώριζε τον Γιωτόπουλο καλύτερα, εν τέλει διαπίστωνε ότι τον διακατείχε μια «αοριστία» αφού εσωτερίκευσε αφάνταστα τις ιδέες που ασπαζόταν.

Αξίζει να σημειωθεί πως στο πλαίσιο ανάκρισής του, όσο νοσηλεύοταν στον Ευαγγελισμό, ο Σάββας Ξηρός είχε αναφέρει στις αρχές πως ο αρχηγός συχνά προσφωνούταν και ως Μιχάλης που μάλλον είχε κάποιο εξωχικό σπίτι κάπου στην Πάτμο.

Οι έρευνες των αρχών εν τέλει επικεντρώθηκαν στους Αρκιούς ή τους Λειψούς, ως τα πιθανότερα νησιά στα οποία ενδεχομένως βρισκόταν το σπίτι αυτό.

Στο αστυνομικό τμήμα της Λέρου, ένα τηλεφώνημα θα προκαλούσε αναστάτωση.

«Γύρω στις 10 το πρωί, δέχθηκα ένα τηλεφώνημα από τον υποστράτηγο», περιγράφει ο Λάμπρος Κούτρας, ταξίαρχος που υπηρέτησε στο ΑΤ Λέρου την περίοδο 1999-2005.

Σε αυτό το τηλεφώνημα ο Στυλιανός Σύρος του έδωσε εντολή να διεξάγει έρευνα στα προαναφερθέντα νησιά.

Οταν πια, επιβεβαιώθηκε πως ο αρχηγός της 17Ν, βρισκόταν στους Λειψούς, ο Φώτης Νασιάκος, περιέγραψε πως «τέθηκαν επί τάπητος» πολλά και διαφορετικά σενάρια- μεταξύ αυτών και η πρόκληση ελεγχόμενης πυρκαγιάς στο νησί- προκειμένου να πραγματοποιηθεί με απόλυτη επιτυχία η σύλληψη.

«Παίρνω τον διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Λέρου. "Πώς σε λένε, του λέω, παιδί μου;. "Κύριε αρχηγέ, Λάμπρο". Γελώντας από νευρικότητα ο κος Νασιάκος τον ρώτησε αν πράγματι τον λένε Λάμπρο, σκεπτόμενος την ειρωνία της σύμπτωσης αυτής.

«Ναι, κύριε αρχηγέ. Τι κακό έχει το όνομά μου;», του απάντησε.

«Εντάξει, Λάμπρο. Αργότερα...».

«Πάμε στοίχημα ότι θα σαπίσεις στις ελληνικές φυλακές;»

«Μπαίνω μέσα στο σταθμό των Λειψών και ήταν σε μια καρέκλα μόνος έτσι δεμένος ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Του λέω "Γεια σου Λάμπρο.. Με κοιτάει και μου λέει "Λάμπρο; τι όνομα είναι αυτό; Τότε του λέω "Γεια σου Αλέκο". "Είσαι Νενέκος" μου λέει. "Είμαι Έλληνας αξιωματικός, πατριώτης", του απαντάω. Το γυρίζει στον πληθυντικό και μου λέει "κι αν εσείς δεν είστε, είναι οι πάνω από σας. Πάμε στοίχημα ότι σε λίγες ώρες θα είμαι στο Γκουαντάναμο";

«Πάμε στοίχημα, του λέω, ότι θα σαπίσεις στις ελληνικές φυλακές;»

Με αυτή τη στιχομυθία περιγράφει ο Φώτης Παπαγεωργίου, Επικεφαλής Ειδικής Μονάδας Ερευνών για την 17Ν από την περίοδο 1993- 1999 και Επικεφαλής Υπηρεσίας πληροφοριών ΔΑΕΕΒ από το 1999 έως το 2006, την πρώτη του επαφή με τον Γιωτόπουλο.

«Είχε φάει με τον άνθρωπο που δολοφόνησε»

Αίσθηση προκαλεί, στο πλαίσιο των αποκαλύψεων του ντοκιμαντέρ, η μαρτυρία που καταθέτει, για τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, ο Παύλος Αποστολίδης, πρέσβης ε.τ και πρώην επικεφαλής της ΕΥΠ.

Όπως περιγράφει επικαλούμενος τα λεγόμενα παιδικής του φίλης ο Γιωτόπουλος, έχει τύχει να δειπνήσει μαζί με γιο του Περατικού στην Πάτμο.

«Τρομερό αυτό δηλαδή, είχε φάει μαζί με τον άνθρωπο που στη συνέχεια δολοφόνησε».

