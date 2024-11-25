Το SPD ανακοίνωσε την υποψηφιότητα Σολτς γα την καγκελαρία

Το γερμανικό σοσιαλδημοκρατικό κόμμα, SPD, ανακοίνωσε και επισήμως ότι ο Όλαφ Σολτς θα είναι υποψήφιος για την καγκελαρία στις εκλογές στις 23 Φεβρουαρίου του 2025.

Το βράδυ της περασμένης Πέμπτης ο σοσιαλδημοκράτης υπιυργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους παραιτήθηκε από μια ενδεχόμενη υποψηφιότητα για την καγκελαρία: «Αγαπητοί σύντροφοι, αγαπητές συντρόφισσες, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι. Ενημέρωσα την ηγεσία του κόμματος και τους επικεφαλής της Κ.Ο. ότι δεν είμαι διαθέσιμος για μια υποψηφιότητα για το αξίωμα του καγκελαρίου. Είναι μια προσωπική απόφαση που έλαβα απολύτως μόνος. Το είπα τις προηγούμενες εβδομάδες και το ξαναλέω σήμερα με κάθε σαφήνεια: Με τον Όλαφ Σολτς έχουμε έναν εξαιρετικό καγκελάριο».

Με αυτό το μήνυμά του, έβαλε τέλος στα σενάρια περί αντικατατάστασης του Όλαφ Σολτς στη θέση του υποψήφιου καγκελάριου για τους Σοσιαλδημοκράτες.

Κι αυτό παρά το γεγονός ότι σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση της δημόσιας τηλεόρασης ARD το 60% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι ο Μπόρις Πιστόριους θα ήταν ο καλύτερος καγκελάριος.

Μόλις το 21% θεωρεί καταλληλότερο τον Όλαφ Σολτς, ενώ ο επικεφαλής των Χριστιανοδημοκρατών, Φρίντριχ Μερτς, ακολουθεί τον Πιστόριους στη δεύτερη θέση με 41%.

Οι ημερομηνίες-κλειδιά στο δρόμο προς τις γερμανικές εκλογές:

Ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς θα ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης στη Bundestag στις 16 Δεκεμβρίου. Αν δεν κερδίσει την ψήφο, όπως αναμένεται, τότε πλέον ο κυβερνητικός συνασπισμός δεν έχει κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Δύο μέρες μετά (18 Δεκεμβρίου) η Bundestag ψηφίζει επί της ψήφου εμπιστοσύνης.

Ο καγκελάριος χάνει την ψήφο εμπιστοσύνης και ζητά από τον ομοσπονδιακό πρόεδρο Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ τη διάλυση της ομοσπονδιακής Βουλής, με βάση το άρθρο 68 του γερμανικού Συντάγματος.

Ο Σταϊνμάιερ τότε 21 μέρες μετά διαλύει τη Bundestag. Το Σύνταγμα δεν τον υποχρεώνει να το πράξει.

Αν ο πρόεδρος διαλύσει την Bundestag, θα ορίσει ταυτόχρονα ημερομηνία διεξαγωγή εκλογών. Αυτό πρέπει να γίνει εντός 60 ημερών από τη διάλυση της Bundestag, σύμφωνα με το άρθρο 39 του συντάγματος. Οι Γερμανοί πρόεδροι συνήθως ακολουθούν τη σύσταση της κυβέρνησης για την ημερομηνία εκλογών.

Οι εκλογές αναμένεται να γίνουν την Κυριακή 23 Φεβρουαρίου. Οι γερμανικές βουλευτικές εκλογές γίνονται πάντα Κυριακή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.