Πέθανε η διάσημη μυθιστοριογράφος Μπάρμπαρα Τέιλορ Μπράντφορντ

Η βρετανή μυθιστοριογράφος Μπάρμπαρα Τέιλορ Μπράντφορντ, συγγραφέας μπεστ-σέλερ που έχουν μεταφρασθεί σε όλο τον κόσμο, απεβίωσε σε ηλικία 91 ετών, ανακοίνωσε σήμερα ο εκδοτικός οίκος της.

Η Μπάρμπαρα Τέιλορ Μπράντφορντ έφυγε «γαλήνια» χθες, Κυριακή, στην κατοικία της, «περιτριγυρισμένη από οικείους της», διευκρίνισε ο οίκος HarperCollins στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η κηδεία της θα τελεσθεί στις ΗΠΑ, στη Νέα Υόρκη όπου ζούσε από τα χρόνια του 1960.

Barbara Taylor Bradford, one of the UK's most successful novelists and author of A Woman of Substance, dies at 91 https://t.co/5RqfXE7Dsw — BBC Breaking News (@BBCBreaking) November 25, 2024

Πολυγραφότατη συγγραφέας, έγραψε γύρω στα 40 μυθιστορήματα που έχουν πουλήσει περισσότερα από 91 εκατομμύρια αντίτυπα. Το τελευταίο, με τίτλο «The Wonder of It All», εκδόθηκε το 2023.

«Η Μπάρμπαρα Τέιλορ Μπράντφορντ ήταν μια αληθινά εξαιρετική συγγραφέας, το πρώτο βιβλίο της οποίας, το διεθνές μπεστ-σέλερ "A Woman of Substance", άλλαξε τη ζωή τόσων ανθρώπων που το διάβασαν», δήλωσε ο Τσάρλι Ρέντμεϊν, γενικός διευθυντής στον HarperColins.

It is with much sadness that we confirm the death of our beloved author Barbara Taylor Bradford OBE.https://t.co/pxGI8meZ7s pic.twitter.com/pBW1sARwM0 — HarperCollinsUK (@HarperCollinsUK) November 25, 2024

Το βιβλίο αυτό, που εκτόξευσε την καριέρα της, πούλησε 30 εκατομμύρια αντίτυπα. Μεταφέρθηκε επίσης στην τηλεόραση και κέρδισε δύο υποψηφιότητες για βραβεία Emmy, τα Όσκαρ της αμερικανικής τηλεόρασης.

Ήταν το πρώτο από μια σειρά μυθιστορημάτων της που έγιναν μπεστ-σέλερ σε όλο τον πλανήτη.

Γεννημένη στο Λιντς, στην κεντρική Αγγλία, το Μάιο του 1933, άρχισε την καριέρα της ως δακτυλογράφος στην τοπική εφημερίδα Yorkshire Evening Post, πριν προαχθεί σε ρεπόρτερ.

Σε ηλικία 20 ετών εγκαταστάθηκε στο Λονδίνο, όπου εργάσθηκε ως δημοσιογράφος στην εφημερίδα London Evening News.

Το 2007 τιμήθηκε με το παράσημο του Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας (OBE).

