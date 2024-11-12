Ο κύβος ερρίφθη και μετά την κατάρρευση του κυβερνητικού συνασπισμού η Γερμανία μπαίνει σε τροχιά πρόωρων εκλογών, που θα διεξαχθούν στις 23 Φεβρουαρίου του επόμενου έτους.

Ακολουθούν κάποιες ημερομηνίες κλειδιά στο δρόμο προς τις εκλογές.

- Ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς θα ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης στη Bundestag στις 16 Δεκεμβρίου. Αν δεν κερδίσει την ψήφο, όπως αναμένεται, τότε πλέον ο κυβερνητικός συνασπισμός δεν έχει κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

- Δύο μέρες μετά (18 Δεκεμβρίου) η Bundestag ψηφίζει επί της ψήφου εμπιστοσύνης.

- Ο καγκελάριος χάνει τη ψήφο εμπιστοσύνης και ζητά από τον ομοσπονδιακό πρόεδρο Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ τη διάλυση της ομοσπονδιακής Βουλής, με βάση το άρθρο 68 του γερμανικού Συντάγματος.

- Ο Σταϊνμάιερ τότε 21 μέρες μετά διαλύει τη Bundestag. Το Σύνταγμα δεν τον υποχρεώνει να το πράξει.

- Αν ο πρόεδρος διαλύσει την Bundestag, θα ορίσει ταυτόχρονα ημερομηνία διεξαγωγή εκλογών. Αυτό πρέπει να γίνει εντός 60 ημερών από τη διάλυση της Bundestag, σύμφωνα με το άρθρο 39 του συντάγματος. Οι Γερμανοί πρόεδροι συνήθως ακολουθούν τη σύσταση της κυβέρνησης για την ημερομηνία εκλογών.

- Οι Εκλογές αναμένεται να γίνουν την Κυριακή 23 Φεβρουαρίου - σε λιγότερο από 3,5 μήνες από σήμερα. Οι γερμανικές βουλευτικές εκλογές γίνονται πάντα Κυριακή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

