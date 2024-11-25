Αίγυπτος: Τουλάχιστον 17 αγνοούμενοι από τη βύθιση τουριστικού σκάφους στην Ερυθρά Θάλασσα

Τουλάχιστον 17 άνθρωποι αγνοούνται μετά τη βύθιση τουριστικού σκάφους στην Ερυθρά Θάλασσα. Σύμφωνα με τις αρχές το τουριστικό σκάφος «Sea Story» είχε 45 επιβαίνοντες, ανάμεσά τους 31 τουρίστες από διάφορες χώρες και 14 άτομα πλήρωμα.

Το σκάφος βυθίστηκε ανοιχτά της αιγυπτιακής κωμόπολης Μάρσα Άλαμ και οι αρχές αναζητούν 17 άτομα που αγνοούνται.

Το Sea Story εξέπεμψε σήμα κινδύνου στις 5.30 π.μ. τοπική ώρα, και ώρα Ελλάδας.

Το πλοίο αναχώρησε από τη Μάρσα Αλάμ το Σάββατο για ένα πενθήμερο καταδυτικό ταξίδι με 31 τουρίστες και 14 μέλη πλήρωμα.



Οι επιζώντες βρέθηκαν στην περιοχή Γουάντι ελ Γκεμάλ, νότια της Μάρσα Αλάμ, και έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Το πολεμικό πλοίο El Fateh του Αιγυπτιακού Ναυτικού και στρατιωτικά αεροσκάφη αναζητούν την περιοχή για επιζώντες.



Η Μάρσα Αλάμ είναι μια περιοχή δημοφιλής στους τουρίστες και τους δύτες χάρη στους κοραλλιογενείς υφάλους της. Το Sea Story είναι ένα νέο πλοίο με 18 καμπίνες, αρκετά μεγάλο για 36 επιβάτες.



