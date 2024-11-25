Δεν υπάρχει ένδειξη ότι η συντριβή του αεροσκάφους της DHL, νωρίτερα σήμερα στο Βίλνιους, πιθανόν να σχετίζεται με προειδοποίηση των γερμανικών αρχών για το ενδεχόμενο να βρίσκονται εκρηκτικοί μηχανισμοί σε δέματα που αποστέλλονται μέσω εταιριών μεταφοράς, δήλωσε πριν από λίγο εκπρόσωπος του ομοσπονδιακού υπουργείου Εσωτερικών.

«Θα πρέπει να περιμένουμε να ολοκληρωθούν οι έρευνες», δήλωσε ο εκπρόσωπος, επισημαίνοντας ότι οι γερμανικές αρχές βρίσκονται σε επικοινωνία «με τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες στο εσωτερικό και στο εξωτερικό» προκειμένου το ζήτημα να διευκρινιστεί το συντομότερο δυνατό.

Νωρίτερα, ο αρχηγός της αστυνομίας της Λιθουανίας δήλωσε ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο τρομοκρατικής επίθεσης.

«Αυτή είναι μία από τις εκδοχές που χρειάζεται να ερευνηθούν και να επαληθευθούν. Εξακολουθούμε να έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο Αρούντα Παουλάουσκας.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος (BfV) και η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία κατά του Εγκλήματος (ΒΚΑ) έχουν προειδοποιήσει ήδη από το καλοκαίρι για το ενδεχόμενο να βρίσκονται «μη συμβατικοί εμπρηστικοί μηχανισμοί» σε δέματα που αποστέλλονται με εταιρίες μεταφορών. Η προειδοποίηση, στην οποία δεν γίνεται πάντως αναφορά στη Ρωσία, κοινοποιήθηκε σε μεταφορικές και αεροπορικές εταιρίες. Υπό διερεύνηση βρίσκεται επίσης περιστατικό πυρκαγιάς που προκλήθηκε τον Οκτώβριο από εμπρηστικό μηχανισμό σε πακέτο που είχε σταλεί από χώρα της Βαλτικής και βρισκόταν στο στάδιο της διαλογής στην κεντρική αποθήκη της DHL στην Λειψία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

