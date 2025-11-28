Το σκάνδαλο διαφθοράς στριμώχνει τον Ζελένσκι

Συνεχίζονται οι έρευνες και οι αποκαλύψεις για το σκάνδαλο δωροληψιών και παράνομου πλουτισμού στην Ουκρανία, που πλέον επεκτείνεται σε ολοένα και περισσότερα μέλη, τρέχοντα ή προηγούμενα, της κυβέρνησης Ζελένσκι.



Οι ουκρανικές αρχές κατά της διαφθοράς πραγματοποίησαν τα ξημερώματα της Παρασκευής έφοδο στο γραφείο του επικεφαλής προσωπικού του προέδρου Ζελένσκι, Αντρίι Γέρμακ, στο Κίεβο. Η έφοδος αυτή αποτελεί μέρος μιας συνεχιζόμενης έρευνας για διαφθορά στον κρατικό τομέα, ανέφεραν οι αρχές.



Η εξέλιξη αυτή φέρνει σε ακόμα πιο δύσκολη θέση τον πρόεδρο της Ουκρανίας, σε μια κρίσιμη στιγμή των διεθνών διαπραγματεύσεων με στόχο το τέλος του πολέμου. Ο Γέρμακ δεν ήταν απλώς προσωπάρχης και ένας από τους πιο έμπιστους ανθρώπους του προέδρου, με τον οποίο διατηρούν στενή σχέση εδώ και χρόνια.

Συνεργάτες εδώ και χρόνια

Ο 54χρονος κατέχει τη θέση του προσωπάρχη ήδη από το 2020. Ήταν και αυτός που εκπροσώπησε επίσημα την Ουκρανία στις πρόσφατες διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ στη Γενεύη. Θεωρείται δηλαδή αυτή τη στιγμή το «Νούμερο 2» στην ηγεσία της Ουκρανίας και ο άνθρωπος που συχνά λαμβάνει κρίσιμες αποφάσεις, χωρίς να βρίσκεται πάντα στο προσκήνιο. Αυτός είναι και ο λόγος που έχει κατηγορηθεί από αντιπάλους του για υπερβολική συγκέντρωση εξουσιών, ενώ η αντιπολίτευση ζητά ήδη την παραίτησή του.



Ο Γέρμακ δήλωσε μέσω του Telegram ότι έρευνες διεξάγονται στην κατοικία του και ότι συνεργάζεται πλήρως.



Η συγκεκριμένη έφοδος ενισχύει το κλίμα καχυποψίας που υπάρχει σε μεγάλο τμήμα της ουκρανικής κοινωνίας, ενώ είναι άγνωστο αν θα έχει άμεσες συνέπειες για τη θέση του Γέρμακ. Αναμένονται λεπτομέρειες στη συνέχεια. Υπενθυμίζεται ότι στο παρελθόν ο Ζελένσκι είχε επιχειρήσει να ελέγξει την αρμόδια υπηρεσία καταπολέμησης της διαφθοράς προκαλώντας αντιδράσεις στην κοινωνία, αλλά και προειδοποιήσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σκάνδαλο δωροδοκίας σε… συνέχειες

Η χώρα συγκλονίζεται εδώ και αρκετές εβδομάδες από ένα σκάνδαλο δωροδοκίας που αφορά την κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας Energoatom και φτάνει στα υψηλότερα επίπεδα της κυβέρνησης. Το γραφείο καταπολέμησης της διαφθοράς ανέφερε ότι η ομάδα εισέπραττε δωροδοκίες από τους εργολάβους της Energoatom, οι οποίες ανέρχονταν στο 10-15% της αξίας κάθε σύμβασης, ενώ εκτιμάται ότι τελικά «εξαφανίστηκαν» κεφάλαια ύψους περίπου 100 εκατομμυρίων δολαρίων.



Τις τελευταίες εβδομάδες, αρκετοί υψηλόβαθμοι πολιτικοί και αξιωματούχοι έχουν τεθεί υπό έρευνα από τους ανακριτές κατά της διαφθοράς στην Ουκρανία – συμπεριλαμβανομένων αρκετών που βρίσκονται πολύ κοντά στον πρόεδρο Ζελένσκι. Πιο πρόσφατα, ο πρώην υπουργός Άμυνας Ρουστέμ Ουμιέροφ κλήθηκε από τους ανακριτές κατά της διαφθοράς.



Λίγο πριν από δύο εβδομάδες, οι Ουκρανοί ανακριτές κατά της διαφθοράς δημοσίευσαν επίσης ευρήματα σχετικά με εκατομμύρια δολάρια σε δωροδοκίες που καταβλήθηκαν στον ενεργειακό τομέα. Η υπουργός Ενέργειας Σβιτλάνα Χρίντσουκ και ο προκάτοχός της, Χέρμαν Χαλουστσένκο, ο οποίος τώρα υπηρετεί ως υπουργός Δικαιοσύνης, απολύθηκαν στη συνέχεια. Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν αρκετές συλλήψεις.



Για τον πρόεδρο Ζελένσκι η εξέλιξη αυτή, ανεξαρτήτως του ποια θα είναι η κατάληξή της, αποτελεί σίγουρα πλήγμα και δυσκολεύει τη διαπραγματευτική του θέση, αφού αφορά έναν συνεργάτη του που παίζει κομβικό ρόλο στις συνεννοήσεις με τους Ευρωπαίους συμμάχους και στις συζητήσεις με το επιτελείο του Ντόναλντ Τραμπ.

