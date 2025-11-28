Ο Μακρόν λέει ότι οι Βρυξέλλες φοβούνται να αντιμετωπίσουν τις αμερικανικές Big Tech

Η επιθετική τακτική των ΗΠΑ έχει φοβίσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ορισμένες πρωτεύουσες της ΕΕ, ισχυρίζεται ο Εμανουέλ Μακρόν.

Ο Γάλλος Πρόεδρος δήλωσε ότι οι Βρυξέλλες κινούνται υπερβολικά αργά στη διαχείριση ερευνών για τις αμερικανικές εταιρείες Big Tech, λόγω της πίεσης που ασκούν οι ΗΠΑ σχετικά με τους ευρωπαϊκούς ψηφιακούς νόμους.

«Έχουμε υποθέσεις που βρίσκονται ενώπιον της Επιτροπής εδώ και δύο χρόνια. Είναι πολύ αργοί» δήλωσε ο Μακρόν την Παρασκευή αναφερόμενος στο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τη ρύθμιση του περιεχομένου στο διαδίκτυο, τον Νόμο για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA).

Η συζήτηση γύρω από το θέμα «δεν κερδίζει δυναμική» είπε σε τοπική εκδήλωση στην περιοχή των Βοσγίων, και τόνισε ότι «πολλοί εντός της Επιτροπής και στα κράτη-μέλη φοβούνται να το προχωρήσουν επειδή υπάρχει μια αμερικανική επίθεση κατά της εφαρμογής των οδηγιών για τις ψηφιακές υπηρεσίες και τις αγορές.»

Ο Μακρόν υποσχέθηκε να πιέσει για δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προσθέτοντας: «Έχουμε μια γεωπολιτική μάχη να δώσουμε. Δεν πρόκειται για ρωσική παρέμβαση. Είναι ξεκάθαρα αμερικανική, επειδή αυτές οι πλατφόρμες δεν θέλουν να τις ενοχλούμε.»

Οι δηλώσεις του Μακρόν έγιναν μετά από μια εβδομάδα κατά την οποία οι ΗΠΑ άσκησαν ανανεωμένη πίεση σχετικά με τους δύο τεχνολογικούς νόμους της ΕΕ, τον DSA και τον Νόμο για τις Ψηφιακές Αγορές (DMA).

Ο Αμερικανός Υπουργός Εμπορίου, Χάουαρντ Λάτνικ, κάλεσε τη Δευτέρα τους υπουργούς της ΕΕ να ξανασκεφτούν τα δύο νομοθετήματα με αντάλλαγμα χαμηλότερους δασμούς σε αμερικανικό χάλυβα και αλουμίνιο, σύμφωνα με την αμερικανική τακτική χρήσης των ευρωπαϊκών κανόνων για την τεχνολογία ως διαπραγματευτικό χαρτί σε έναν διατλαντικό εμπορικό πόλεμο. Οι κανόνες αποτελούν στόχο τόσο για την αμερικανική κυβέρνηση όσο και για τα στελέχη των τεχνολογικών κολοσσών από τότε που ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε στην εξουσία.

Η αρμόδια επίτροπος της ΕΕ για την τεχνολογία, Χένα Βίρκουνεν, και η συνάδελφός της αρμόδια για τον ανταγωνισμό, Τερέσα Ριβέρα, αντέδρασαν στην πίεση των ΗΠΑ αυτή την εβδομάδα, με τη δεύτερη να κατηγορεί την Ουάσιγκτον για «εκβιασμό».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δέχεται επίσης πίεση από ευρωβουλευτές, με την ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών να κινείται για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των ψηφιακών κανόνων της ΕΕ.

Απαντώντας στις δηλώσεις Μακρόν, ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, Τόμας Ρενιέ, είπε: «Έχουμε υπάρξει απολύτως σαφείς από την αρχή: Στηρίζουμε πλήρως τη ψηφιακή μας νομοθεσία και την εφαρμόζουμε.»

Υποστήριξε ότι «ορισμένες υποθέσεις χρειάζονται περισσότερη ώρα από άλλες, επειδή οι έρευνες του DSA είναι εκτενείς.»

«Οι υπηρεσίες της Επιτροπής χτίζουν ισχυρές υποθέσεις, επειδή πρέπει να τις κερδίσουμε στο δικαστήριο» σημείωσε.

Η ΕΕ έχει ανοικτές έρευνες βάσει του DSA κατά των X, Meta, AliExpress, Temu και TikTok. Οι έρευνες αυτές μπορεί να οδηγήσουν σε πρόστιμα έως και 6% του παγκόσμιου ετήσιου τζίρου μιας εταιρείας, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει επιβληθεί κανένα.

