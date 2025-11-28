Πολωνία: Σύλληψη δύο Ουκρανών και τριών Λευκορώσων για κατασκοπεία

Η Πολωνία συνέλαβε δύο Ουκρανούς και τρεις Λευκορώσους με την κατηγορία ότι ενεργούσαν κατόπιν εντολών ξένων υπηρεσιών πληροφοριών, ανέφεραν την Παρασκευή οι εισαγγελείς, καθώς η Βαρσοβία προειδοποιεί για ρωσικές προσπάθειες αποσταθεροποίησης χωρών που στηρίζουν το Κίεβο.

Η Πολωνία λέει ότι έχει γίνει στόχος εμπρησμών και κυβερνοεπιθέσεων, εν μέσω «υβριδικού πολέμου», όπως υποστηρίζει, που διεξάγει η Ρωσία για να υπονομεύσει τη στήριξη προς την Ουκρανία. Η Μόσχα αρνείται τις κατηγορίες.

Οι ύποπτοι, που κατονομάζονται ως οι Ουκρανοί Ολεξάντρ Σ. και Σοφία Τσ., μία ανήλικη, και οι Λευκορώσοι Βικτόρια Μ., Αντόν Μ. και Ουλαντζίμιρ Ου., συνελήφθησαν στις 25 και 26 Νοεμβρίου από την αστυνομία και τις ειδικές υπηρεσίες, ανέφεραν οι εισαγγελείς.

Οι φερόμενες δραστηριότητές τους περιλάμβαναν τη φωτογράφιση και τη μετάδοση εικόνων κρίσιμων υποδομών και σημείων ζωτικής σημασίας για την εθνική ασφάλεια κατά το 2024 και στις αρχές του 2025, πρόσθεσαν.

«Για τη συγκεκριμένη δράση τους, οι ύποπτοι πληρώνονταν σε κρυπτονομίσματα», αναφέρει η ανακοίνωση των εισαγγελέων.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.