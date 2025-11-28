Γερμανία: Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός για το 2026 που προβλέπει νέο δανεισμό άνω των 180 δισ. ευρώ

Με νέο δανεισμό που ξεπερνά τα 180 δισ. ευρώ, η Γερμανία ενέκρινε τον προϋπολογισμό για το 2026, ενεργοποιώντας ειδικά ταμεία ώστε να τονώσει την οικονομία και να ενισχύσει την άμυνα και τη στήριξη προς την Ουκρανία.

Αυτό το επίπεδο δανεισμού είχε ξεπεραστεί μόνο κατά την πανδημία, το 2021, όταν ανήλθε στα 215 δισ. ευρώ, και είναι εφικτό χάρη σε ένα ειδικό ταμείο υποδομών ύψους 500 δισ. ευρώ, καθώς και μια εξαίρεση από τους κανόνες χρέους για τις αμυντικές δαπάνες που εγκρίθηκε τον Μάρτιο.

Ο προϋπολογισμός περιλαμβάνει υψηλά επίπεδα επενδύσεων με στόχο την ανάκαμψη της μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρώπης, μετά από δύο χρόνια ύφεσης, ισχυρή δέσμευση για αμυντικές δαπάνες και μια αύξηση 3 δισ. ευρώ στην οικονομική βοήθεια προς την Ουκρανία.

Ο βασικός προϋπολογισμός, με συνολικές δαπάνες 524,5 δισ. ευρώ, περιλαμβάνει 58,3 δισ. ευρώ σε επενδύσεις.

Συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων μέσω ειδικών ταμείων, τα οποία εξαιρούνται από το «φρένο χρέους» της Γερμανίας, το σύνολο των επενδύσεων φθάνει τα 126,7 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 10% σε σχέση με το 2025 και ακολουθώντας την αύξηση 55% από το 2024 έως το 2025.

Το γερμανικό φρένο χρέους περιορίζει τον δανεισμό στο 0,35% του ΑΕΠ.

Με τον ίδιο τρόπο, ο βασικός προϋπολογισμός προβλέπει δανεισμό 97,9 δισ. ευρώ το 2026, αλλά εάν προστεθεί ο δανεισμός μέσω των ειδικών ταμείων για υποδομές και άμυνα, το συνολικό νέο χρέος θα υπερβεί τα 180 δισ. ευρώ.

Πρόκειται για ποσό υπερτριπλάσιο από τα 50,5 δισ. ευρώ που δανείστηκε το 2024 η προηγούμενη κυβέρνηση.



Πηγή: skai.gr

