Το Εθνικό Μνημείο του Όρους Ράσμορ βρίσκεται στην Νότια Ντακότα των Η.Π.Α. και είναι διάσημο για τις μορφές τεσσάρων προέδρων των Η.Π.Α., ύψους 18 μέτρων, που είναι σκαλισμένες σε αυτό.

Πρόκειται για τις μορφές των Τζορτζ Ουάσινγκτον, Τόμας Τζέφερσον, Θεόδωρος Ρούζβελτ και Αβραάμ Λίνκολν.

Στο μνημείο δεν αποκλείεται να σκαλιστεί και μία 5η μορφη- αυτή του νυν προέδρου Τραμπ – και δεν είναι αστείο, όσο αστείο και αν ακούγεται. Ο ίδιος ο Τραμπ είχε εκφράσει στο παρελθόν την επιθυμία του να μπει το πρόσωπο του δίπλα στους «ιδρυτές πατέρες» του έθνους και η ιδέα δεν είχε φύγει ποτέ από το μυαλό του (ούτε των υποστηρικτών του).

Τον Ιούλιο του 2020, κατά την επίσκεψη του Τραμπ στο μνημείο, η κυβερνήτης της Νότιας Ντακότα Κρίστι Νόεμ, του δώρισε ένα γλυπτό που τον απεικόνιζε στο όρος Ράσμορ, επειδή ήξερε ότι «ήταν κάτι που ήθελε».

On display at Mar-a-Lago: A golden Mount Rushmore monument with Trump head on it pic.twitter.com/SqGPO5Aqaj — PatriotTakes 🇺🇸 (@patriottakes) March 16, 2025

Μάλιστα, τον περασμένο Ιανουάριο η Ρεπουμπλικανή βουλευτής Άννα Πολίνα Λούνα, όταν κατέθεσε νομοσχέδιο υπέρ της προσθήκης της μορφής του προέδρου Τραμπ στο όρος Ράσμορ.

Πριν λίγες ημέρες, η νύφη του Ρεπουμπλικανού προέδρου των ΗΠΑ, Λάρα Τραμπ – παρουσιάστρια εκπομπής στο Fox News (αγαπημένο του Τραμπ), ρώτησε τον προσκεκλημένο της τον υπουργό Εσωτερικών αν θα προστεθεί η μορφή του Τραμπ στο Όρος Ράσμορ.

«Η Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων υπάγεται στο υπουργείο Εσωτερικών και το Όρος Ράσμορ υπάγεται στην Εθνική Υπηρεσία Πάρκων. Πολλοί άνθρωποι διερωτώντα αν θα δούμε ποτέ το πρόσωπο του προέδρου Τραμπ στο Όρος Ράσμορ. Τι λέτε;», ρώτησε η Λάρα Τραμπ τον Νταγκ Μπέργκαμ.

«Λοιπόν, σίγουρα υπάρχει χώρος γι' αυτό», απάντησε ο υπουργός.

Could Mount Rushmore include Trump? Doug Burgum thinks so. https://t.co/hIMMhoyKo0 — E&E News (@EENewsUpdates) March 31, 2025

Οι Ρεπουμπλικάνοι υποστηρικτές του 78χρονου Αμερικανού Προέδρου, μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, δεν σταματούν να του τονώνουν το «εγώ» του με κολακευτικές προτάσεις, όπως να μπει το πρόσωπό του σε νέο χαρτονόμισμα των 250 δολαρίων, ή να γίνουν τα γενέθλια του (14 Ιουνίου) εθνική εορτή.

Ο ίδιος ο Τραμπ παρουσίασε πριν 2 ημέρες μία ειδική χρυσή βίζα με το πρόσωπό του, την οποία οι πλούσιοι μετανάστες μπορούν να αγοράσουν έναντι 5 εκατομμυρίων δολαρίων για να αποκτήσουν απεριόριστη άδεια παραμονής στις ΗΠΑ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.