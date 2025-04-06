Ιράν: Οι άμεσες διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ δεν έχουν «κανένα νόημα»

Οι άμεσες διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ «δεν έχουν κανένα νόημα», δήλωσε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πρότεινε άμεσες διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη για το πυρηνικό της πρόγραμμα ενώ παράλληλα απειλεί να βομβαρδίσει τη χώρα σε περίπτωση που αποτύχει η διπλωματία.

«Άμεσες διαπραγματεύσεις με μια πλευρά που απειλεί συνεχώς να καταφύγει στη βία (…) και η οποία εκφράζει αντικρουόμενες θέσεις από διάφορους αξιωματούχους δεν θα είχαν κανένα νόημα», εκτίμησε ο Αραγτσί, όπως ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο του.

«Όμως παραμένουμε δεσμευμένοι στη διπλωματία και είμαστε έτοιμοι να δοκιμάσουμε την οδό των έμμεσων διαπραγματεύσεων», πρόσθεσε ο Αραγτσί.

Οι χώρες της Δύσης, με πρώτες τις ΗΠΑ, υποπτεύονται εδώ και δεκαετίες ότι η Τεχεράνη θέλει να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Το Ιράν απορρίπτει τις κατηγορίες αυτές και δηλώνει ότι οι πυρηνικές του δραστηριότητες έχουν αποκλειστικά ειρηνικό χαρακτήρα.

Τον Μάρτιο ο Τραμπ έστειλε επιστολή στους Ιρανούς αξιωματούχους με την οποία τους καλούσε σε διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας τους. Όμως παράλληλα ο Ρεπουμπλικάνος απείλησε να βομβαρδίσει το Ιράν σε περίπτωση που αποτύχει η διπλωματία και επέβαλε νέες κυρώσεις εις βάρος του ιρανικού πετρελαϊκού τομέα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε την Πέμπτη ότι θα προτιμούσε να έχει «άμεσες διαπραγματεύσεις» με το Ιράν, επειδή «προχωράνε πιο γρήγορα και κατανοείς πολύ καλύτερα την άλλη πλευρά».

«Αν κανείς θέλει να διαπραγματευτεί, σε τι ωφελεί να απειλεί;», διερωτήθηκε χθες Σάββατο ο Ιρανός πρόεδρος Μασούν Πεζεσκιάν.

Το Ιράν υπέγραψε το 2015 συμφωνία για το πυρηνικό του πρόγραμμα με τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ (ΗΠΑ, Κίνα, Ρωσία, Γαλλία και Βρετανία) και τη Γερμανία, η οποία προέβλεπε περιορισμούς στις πυρηνικές δραστηριότητες της Τεχεράνης με αντάλλαγμα την άρση των διεθνών κυρώσεων εις βάρος της.

Όμως το 2018, κατά την πρώτη του θητεία στην προεδρία των ΗΠΑ, ο Τραμπ απέσυρε μονομερώς τη χώρα από τη συμφωνία και επανέφερε τις κυρώσεις εις βάρος της Τεχεράνης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.