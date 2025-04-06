Δύο χρόνια πριν τη διεξαγωγή προεδρικών εκλογών στη Γαλλία, η άκρα δεξιά οργανώνει σήμερα στο Παρίσι συγκέντρωση υποστήριξης προς την επικεφαλής της Μαρίν Λεπέν, η οποία καταδικάστηκε σε στέρηση των πολιτικών της δικαιωμάτων, σε ένα κλίμα έντασης με αντιδιαδηλώσεις να αναμένονται στη γαλλική πρωτεύουσα.

Η βαριά καταδίκη σε πρώτο βαθμό της Λεπέν για μια υπόθεση υπεξαίρεσης ευρωπαϊκών κονδυλίων και το σοβαρό ενδεχόμενο να μην είναι σε θέση να είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2027—καθώς το δικαστήριο της στέρησε το δικαίωμα του εκλέγεσθαι για πέντε χρόνια—έχουν οξύνει την ένταση στη Γαλλία.

Το εφετείο του Παρισιού πρέπει να αποφασίσει ως το καλοκαίρι του 2026 για την τύχη της Λεπέν, τρεις φορές υποψήφια στις προεδρικές εκλογές, που θεωρείται φαβορί για το 2027.

Η επικεφαλής του Εθνικού Συναγερμού δεν φαίνεται διατεθειμένη να τα παρατήσει και να δώσει τη σκυτάλη στον πρόεδρο του κόμματος, τον Ζορντάν Μπαρντελά.

Αντιθέτως: το κόμμα της άκρας δεξιάς περνά στην αντεπίθεση: κατήγγειλε στην Εθνοσυνέλευση τους «δικαστές τυράννους», όπως τους χαρακτήρισε ο βουλευτής Ζαν- Φιλίπ Τανγκί, και έχει καλέσει σε συγκέντρωση υποστήριξης της Λεπέν, η οποία θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 16:00 (ώρα Ελλάδας).

Ο κεντρώος Γάλλος πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού εκτίμησε στην εφημερίδα Le Parisien ότι δεν είναι «ούτε σώφρον ούτε επιθυμητό» να οργανώνεται μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά μιας δικαστικής απόφασης.

Από την πλευρά του ο δεξιός Ξαβιέ Μπερτράν, πρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου της Ο-ντε- Φρανς όπου εκλέγεται η Λεπέν, εξέφρασε την ανησυχία η σημερινή συγκέντρωση να αποτελέσει «μια κακή επανάληψη του Καπιτωλίου», μια αναφορά στην εισβολή στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ από υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ τον Ιανουάριο του 2021.

«Δεν είναι μια διαδήλωση εναντίον δικαστών», αλλά «υπέρ της δημοκρατίας, υπέρ της Μαρίν Λεπέν, υπέρ της λαϊκής κυριαρχίας», απάντησε ο αντιπρόεδρος του Εθνικού Συναγερμού, ο Σεμπαστιάν Σενού.

Ωστόσο ο Σενού επέκρινε εκ νέου την «άδικη» απόφαση του δικαστηρίου και την άμεση ισχύ της, η οποία «ουσιαστικά αποτελεί την πολιτική εκτέλεση της βασικής Γαλλίδας πολιτικής ηγέτιδας».

Τη Λεπέν υποστηρίζουν ηγέτες και από το εξωτερικό: Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο αντιπρόεδρός του Τζέι Ντι Βανς έχουν καταγγείλει ένα «κυνήγι μαγισσών» που διεξάγουν οι «αριστεροί» Ευρωπαίοι ηγέτες.

Ο Μπαϊρού απάντησε κάνοντας λόγο για ξένη «παρέμβαση».

Το ακροαριστερό κόμμα Ανυπότακτη Γαλλία και οι οικολόγοι θα πραγματοποιήσουν την ίδια ώρα με τον Εθνικό Συναγερμό αντιδιαδήλωση, σε απόσταση περίπου 5 χιλιομέτρων.

Εξάλλου εδώ και μήνες είναι προγραμματισμένη συγκέντρωση του κόμματος Αναγέννηση του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν στο βόρειο Παρίσι.

Ο πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας Γκαμπριέλ Ατάλ, που εξελέγη επικεφαλής του κόμματος τον Δεκέμβριο, σκοπεύει να μετατρέψει τη συνάντηση αυτή των υποστηρικτών του κόμματος σε συγκέντρωση κατά του Εθνικού Συναγερμού. Οι διοργανωτές τόνισαν εξάλλου ότι πρόκειται για μια συνάντηση με στόχο την υπεράσπιση «του κράτους δικαίου», «της δημοκρατίας και των αρχών μας».

«Θέλουμε να γίνει η Γαλλία η Αμερική του Τραμπ ή όχι;», διερωτήθηκε ο γενικός διευθυντής της Αναγέννησης Μαξίμ Κορντιέ.

ΕΜ

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

