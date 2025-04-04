Εν μέσω της κατάρρευσης των αγορών μετά την ανακοίνωση των παγκόσμιων δασμών, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε και την «χρυσή κάρτα» σε δημοσιογράφους στο Air Force One.

Οι πλούσιοι μετανάστες μπορούν να αγοράσουν την κάρτα έναντι 5 εκατομμυρίων δολαρίων για να αποκτήσουν άδεια παραμονής στις ΗΠΑ. Σε αυτήν απεικονίζεται το πρόσωπο του Ντόναλντ Τραμπ.

«Για 5 εκατομμύρια δολάρια, αυτή μπορεί να γίνει δική σας», ανέφερε. «Ξέρετε τι είναι αυτή η κάρτα; Είναι η χρυσή κάρτα, η κάρτα Τραμπ», είπε ο πρόεδρος.

Σε ερώτηση για το ποιος είναι ο πρώτος αγοραστής της χρυσής κάρτας, απάντησε «εγώ».

«Ο δεύτερος;» ρώτησε δημοσιογράφος.

«Δεν ξέρω, αλλά είμαι ο πρώτος αγοραστής. Θα κυκλοφορήσει σε ... λιγότερο από δύο εβδομάδες. Αρκετά συναρπαστικό, έτσι δεν είναι;» σημείωσε.

«Θέλει κανείς να αγοράσει μια;» ρώτησε ο Τραμπ.

Σε αντίθεση με τους Αμερικανούς πολίτες, οι κάτοχοι της χρυσής κάρτας δεν θα πρέπει να πληρώνουν φόρους στην αμερικανική κυβέρνηση για τα εισοδήματά τους στο εξωτερικό.

Ο Τραμπ εισήγαγε τις κάρτες τον Φεβρουάριο για να επιτρέψει σε πλούσιους μετανάστες να ζουν και να εργάζονται στις ΗΠΑ. Η τιμή θα τους παραχωρούσε διαμονή στις ΗΠΑ και, στην ουσία, αντικαθιστά το τρέχον πρόγραμμα βίζας μεταναστών επενδυτών EB-5, σύμφωνα με το Forbes.

Όπως σημειώνουν διεθνή μέσα, ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λούτνικ είχε ισχυριστεί τον περασμένο μήνα ότι είχαν πωληθεί περισσότερες από 1.000 χρυσές κάρτες και ότι πάνω από 37 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν μία.



Πηγή: skai.gr

