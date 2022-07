Το Nexta τρολάρει τον Πούτιν: Δέχθηκε επίθεση από... ουκρανικά κουνούπια μάχης

Σαρκαστική ανάρτηση από το ουκρανικό μέσο ενημέρωσης Nexta στο twitter σε βάρος του Ρώσου προέδρου, με αφορμή βίντεο που δείχνει τον Βλαντιμίρ Πούτιν σε δημόσια εμφάνιση να περπατά και να διώχνει... κουνούπια από μπροστά του.

Το Nexta, που αποκαλεί τον Πούτιν «Πούτλερ», κάνει λόγο για «πετυχημένη επίθεση με βιολογικά όπλα» εναντίον του Ρώσου προέδρου.

«Ο Πούτλερ δέχθηκε επίθεση από ουκρανικά κουνούπια μάχης» αναφέρεται στην ανάρτηση.

Δεν παραλείπει να σχολιάσει το γεγονός ότι ο Πούτιν δεν κουνάει το δεξί του χέρι, γεγονός που έδωσε νέα τροφή σε σενάρια για την κατάσταση της υγείας του.

The use of biological weapons was successful: Putler was attacked by Ukrainian combat mosquitoes.



By the way, what happened to his right hand? pic.twitter.com/f5Yr6uwF1d