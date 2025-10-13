ΣΣτα τέλη Σεπτεμβρίου, το VChK-OGPU, ένας σκιώδες κανάλι στο Telegram που δημοσιοποιεί φερόμενες διαρροές για τη ρωσική ασφάλεια, ανέφερε ότι το ντιζελοκίνητο υποβρύχιο Novorossiysk αντιμετωπίζει σοβαρά τεχνικά προβλήματα, με διαρροή καυσίμου στο αμπάρι, ενώ έπλεε στα Στενά του Γιβραλτάρ, στη Μεσόγειο Θάλασσα.

Στις 9 Οκτωβρίου, το ΝΑΤΟ δημοσιοποίησε φωτογραφίες στις οποίες εικονίζεται μια φρεγάτα του γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού να παρατηρεί ένα ρωσικό υποβρύχιο που έχει αναδυθεί στα ανοικτά της ακτής της Βρετάνης, χωρίς όμως να το κατονομάζει.

Σήμερα, μετά από ημέρες, ο ρωσικός Στόλος της Μαύρης Θάλασσας ανακοίνωσε ότι το υποβρύχιο αναδύθηκε όχι λόγω βλάβης αλλά αφού ολοκλήρωσε προγραμματισμένες αποστολές και προκειμένου να συμμορφωθεί με τους κανόνες ναυσιπλοΐας στη Μάγχη, διαψεύδοντας τις αναφορές για σοβαρή δυσλειτουργία.

Οι ολλανδικές αρχές δήλωσαν ωστόσο το Σαββατοκύριακο ότι το υποβρύχιο ρυμουλκούνταν στη Βόρεια Θάλασσα.

Σήμερα, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, σε ομιλία στη Σλοβενία, χλεύασε τη Ρωσία σχετικά με τη «χωλαίνουσα» κατάσταση στο Novorossiysk , λέγοντας πως το σκάφος ήταν «χαλασμένο».

«Τώρα, ουσιαστικά, δεν έχει μείνει σχεδόν ρωσική ναυτική παρουσία στη Μεσόγειο. Υπάρχει ένα μοναχικό και χαλασμένο ρωσικό υποβρύχιο που χωλαίνει προς το σπίτι από περιπολία», δήλωσε.

«Τι μεγάλη αλλαγή από το μυθιστόρημα του Τομ Γκλάνσι το 1984 "Το κυνήγι του Κόκκινου Οκτώβρη". Σήμερα μοιάζει μάλλον με κυνήγι για τον πλησιέστερο μηχανικό» είπε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τη Μόσχα, το υποβρύχιο πραγματοποίησε προγραμματισμένη διέλευση αφού ολοκλήρωσε αποστολές στη Μεσόγειο και αναδύθηκε συμμορφωμένο προς τους κανόνες της διεθνούς ναυσιπλοΐας στη Μάγχη.

Το κρατικό ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS μετέδωσε ότι το σκάφος, το οποίο τέθηκε σε υπηρεσία το 2014, ανήκει σε ομάδα υποβρυχίων τα οποία φέρουν πυραύλους κρουζ Kalibr.

