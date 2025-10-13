Για «σοβαρή απειλή» από τη Χαμάς στη Γερμανία και στην Ευρώπη προειδοποίησε ο επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Προστασίας του Συντάγματος Σινάν Σελέν, τονίζοντας ότι «οι πιθανές ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις δεν συνεπάγονται και λήξη συναγερμού».
Μιλώντας νωρίτερα σήμερα στην Bundestag, τη γερμανική βουλή, ο κ. Σελέν έκανε λόγο για έναν αριθμό 32.500 ατόμων που ζουν στη Γερμανία και ανήκουν στον κύκλο της Χαμάς, επισημαίνοντας ότι έχουν αυξηθεί κατά 6% σε σχέση με το 2024.
Η Γερμανία αποτελεί εδώ και καιρό «καταφύγιο και περιοχή υποδομής» για τη Χαμάς, η οποία θεωρεί τη χώρα και «θέατρο επιχειρήσεών» της, τόνισε ο επικεφαλής της υπηρεσίας.
Μάλιστα, ο αξιωματούχος παρέπεμψε στην πρόσφατη σύλληψη τριών μελών της Χαμάς τα οποία θεωρείται ότι σχεδίαζαν επιθέσεις εναντίον εβραϊκών συμφερόντων θεσμών και επιχειρήσεων στη Γερμανία.
