Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν απέδωσε την ευθύνη για το χάος που προκλήθηκε την περασμένη εβδομάδα στη χώρα του αποκλειστικά στις πολιτικές δυνάμεις της αντιπολίτευσης, στα πρώτα του δημόσια σχόλιά από την έναρξη της κρίσης.

Μετά την προσγείωσή του στην Αίγυπτο για μια ειρηνευτική σύνοδο κορυφής με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, ο Γάλλος πρόεδρος δήλωσε ότι «οι πολιτικές δυνάμεις που έπαιξαν με την αποσταθεροποίηση του [πρωθυπουργού] Σεμπαστιάν Λεκόρνί», είναι οι μόνες «υπεύθυνες για την αναταραχή».

«Νομίζω ότι πολλοί από αυτούς που τροφοδότησαν τη διαίρεση, την κερδοσκοπία δεν ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες των Γάλλων και στη στιγμή για τη Γαλλία», είπε. «Καθήκον όλων είναι να ενισχύσουν τη σταθερότητα και να μην στοιχηματίζουν στην αστάθεια».

Ο Μακρόν δεν ανέφερε ποιες πολιτικές δυνάμεις θεωρούσε υπεύθυνες για την αναταραχή που τρόμαξε τις χρηματοπιστωτικές αγορές και έθεσε σε κίνδυνο τις εικασίες ότι η χώρα οδεύει προς νέες πρόωρες βουλευτικές εκλογές την περασμένη εβδομάδα.

Ερωτηθείς αν θα προκηρύξει πρόωρες εκλογές σε περίπτωση ανατροπής της νέας κυβέρνησης του Λεκορνί, ο Γάλλος πρόεδρος απάντησε ότι δεν βάζει «στοιχήματα» για το μέλλον.

«Μην ξεχνάτε ότι η εντολή που δόθηκε από τον γαλλικό λαό είναι να υπηρετήσω, να υπηρετήσω και να υπηρετήσω και να δώσω απαντήσεις στα προβλήματα του γαλλικού λαού και να κάνω ό,τι είναι δυνατό για την ανεξαρτησία της Γαλλίας», υπογράμμισε και συνέχισε λέγοντας ότι «αυτό είναι το μόνο που έχει σημασία. Τα υπόλοιπα είναι δουλειά της κυβέρνησης (...) Θα συνεχίσω να διασφαλίζω τη σταθερότητα».

Πηγή: skai.gr

