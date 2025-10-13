Πάνω από 20 είναι οι ηγέτες που βρίσκονται σήμερα στο Σαρμ ελ Σέιχ στην Ερυθρά Θάλασσα για να πανηγυρίσουν την αναμφισβήτητη επιτυχία του προέδρου Τράμπ να επιτύχει το ακατόρθωτο ως τώρα, να τερματίσει τον πόλεμο στη Γάζα. Σκοπός τους είναι «να συζητήσουν την ενίσχυση των προσπαθειών για την επίτευξη ειρήνης και σταθερότητας στη Μέση Ανατολή και την έναρξη μιας νέας εποχής περιφερειακής ασφάλειας και σταθερότητας», όπως ανέφερε το γραφείο τύπου του Αιγύπτιου προέδρου.



Σύμφωνα με το σχέδιο Τραμπ, καθώς το Ισραήλ θα πραγματοποιεί σταδιακή αποχώρηση από τις πόλεις της Γάζας, θα αντικατασταθεί από μια πολυεθνική δύναμη από την Τουρκία, την Αίγυπτο, το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Δεν υπάρχει αμφιβολία, ότι ο ηγέτης που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για το θέμα της Γάζας, είναι ο πρόεδρος Ερντογάν, καθώς είναι ο μόνος που συνομιλεί με τη Χαμάς και είναι εκείνος που ενεργεί ως να του έχει ήδη ανατεθεί ρόλος για την τήρηση της συμφωνίας εκεχειρίας. Αλλά είναι και ο μόνος που συνεχίζει να επιτίθεται στο Ισραήλ για το κακό ιστορικό του, για το ό,τι δεν τηρεί τις δεσμεύσεις του, για το ό,τι έχει αθετήσει υποσχέσεις και έχει προδώσει υπογεγραμμένες συμφωνίες με τα πιο σαθρά προσχήματα.

Άγνωστη μακροπρόθεσμα η στάση των Αμερικανών

Το κόστος να επιστρέψουμε σε μια ατμόσφαιρα γενοκτονίας θα ήταν πολύ βαρύ, είπε ο Ερντογάν. Στόχος του τούρκου προέδρου είναι να εμπλακεί πιο ενεργά στο θέμα της Γάζας κρατώντας σταθερά την σχέση του με τη Χαμάς την οποία αποκαλεί πάντα αντιστασιακή οργάνωση. Για τον Ερντογάν κατάπαυση του πυρός δεν σημαίνει ότι έχει βρεθεί η λύση. Αντίθετα υποστηρίζει ότι δεν πρέπει να επιτραπεί στο Ισραήλ να υπαναχωρήσει με οποιοδήποτε πρόσχημα.



Κανείς ακόμα δεν μπορεί να προβλέψει πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση στη Γάζα, αλλά και ποια θα είναι η στάση των Αμερικανών στην περιοχή. Όμως η Άγκυρα έχει κάνεις σαφές ότι η εμπλοκή της στη Γάζα δεν είναι παροδικήκαι θέλει να παίξει έναν ευρύτερο στρατηγικό ρόλο, ιδιαίτερα προσβλέπει να συμπεριληφθούν τουρκικά στρατεύματα στη διεθνή δύναμη κρούσης πράγμα που θα ενισχύσει τον ρόλο της Άγκυρας στην περιοχή.



Πηγή: Deutsche Welle

