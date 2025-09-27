Σε κίνδυνο βρίσκεται ένα ρωσικό υποβρύχιο με πυρηνικές δυνατότητες, το οποίο υπέστη «σοβαρό ατύχημα» ενώ πλέει στα Στενά του Γιβραλτάρ, στη Μεσόγειο Θάλασσα, όπου βρίσκεται σε πολεμική υπηρεσία.

Σύμφωνα με το ρωσικό κανάλι Telegram VChk-OGPU, το οποίο έχει επαφές με τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες, στο Novorossiysk, ένα υποβρύχιο κατηγορίας Kilo, μήκους 73 μέτρων, συσσωρεύονται καύσιμα στο αμπάρι, δημιουργώντας κίνδυνο έκρηξης.

Fears of disaster as Russian nuclear submarine reports major malfunction https://t.co/7oYaYSLYN9 pic.twitter.com/0nC7q75Nfw — Standard News (@standardnews) September 27, 2025

Το VChk-OGPU ανέφερε: «Το Novorossiysk, το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε πολεμική υπηρεσία στη Μεσόγειο Θάλασσα, αντιμετωπίζει σοβαρά τεχνικά προβλήματα.

Λόγω βλάβης στο σύστημα καυσίμου, το καύσιμο διαρρέει απευθείας στο αμπάρι. Δεν υπάρχουν ανταλλακτικά για επισκευές ή εξειδικευμένοι τεχνικοί στο υποβρύχιο και το πλήρωμα δεν είναι σε θέση να διορθώσει τις δυσλειτουργίες.

«Το σοβαρό ατύχημα έχει προκαλέσει και άλλα προβλήματα. Τα συσσωρευμένα καύσιμα στο αμπάρι αποτελούν κίνδυνο έκρηξης. Το πλήρωμα δεν έχει άλλη επιλογή από το να αρχίσει να «αντλεί το αμπάρι» απευθείας στη θάλασσα» αναφέρει το ρωσικό μέσο.

@wikipedia - Το Novorossiyisk

Το Novorossiyisk καθελκύστηκε τον Αύγουστο του 2014 και αποτελεί μέρος του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας, αλλά δεν πιστεύεται ότι χρησιμοποιήθηκε στην εισβολή κατά της Ουκρανίας.

Το ντιζελοηλεκτρικό επιθετικό υποβρύχιο μπορεί να παραμείνει κάτω από το νερό για 45 ημέρες και επανδρώνεται από πλήρωμα 52 ατόμων, ενώ έχει επίσης δυνατότητα μεταφοράς πυρηνικών πυραύλων Kalibr.



Πηγή: skai.gr

