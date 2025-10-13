Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η Ρωσία διαψεύδει δυσλειτουργία στο υποβρύχιο Novorossiysk, στη Μεσόγειο

Ο Στόλος της Μαύρης Θάλασσας ανακοίνωσε ότι το υποβρύχιο αναδύθηκε στα ανοικτά της Βρετάνης,  αφού ολοκλήρωσε προγραμματισμένες αποστολές

νατο υποβρυχιο

Στα τέλη Σεπτεμβρίου, το VChK-OGPU, ένας σκιώδες κανάλι στο Telegram που δημοσιοποιεί φερόμενες διαρροές για τη ρωσική ασφάλεια, ανέφερε ότι το ντιζελοκίνητο υποβρύχιο Novorossiysk αντιμετωπίζει σοβαρά τεχνικά προβλήματα, με διαρροή καυσίμου στο αμπάρι, κάνοντας λόγο για κίνδυνο έκρηξης, ενώ πλέει στα Στενά του Γιβραλτάρ, στη Μεσόγειο Θάλασσα.

Σήμερα - και μετά την ανάδυση του σκάφους στα ανοικτά των ακτών της βόρειας Γαλλίας - η Ρωσία διέψευσε την πληροφορία.

Η Ναυτική Διοίκηση του ΝΑΤΟ δημοσιοποίησε στις 9 Οκτωβρίου φωτογραφίες στις οποίες εικονίζεται, όπως δήλωσε, μια φρεγάτα του γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού να παρατηρεί ένα ρωσικό υποβρύχιο που έχει αναδυθεί στα ανοικτά της ακτής της Βρετάνης.

«Το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να υπερασπισθεί τη Συμμαχία μας ευρισκόμενο σε διαρκή επιφυλακή σε όλο τον Ατλαντικό», ανέφερε στο X, χωρίς να κατονομάσει το υποβρύχιο.

Κρατικά μέσα ενημέρωσης δημοσιοποίησαν σήμερα δήλωση του ρωσικού Στόλου της Μαύρης Θάλασσας, στην οποία αρνείται ότι το Novorossiysk αναδύθηκε εξαιτίας τεχνικού προβλήματος.

Σύμφωνα με τη Μόσχα, το υποβρύχιο πραγματοποίησε προγραμματισμένη διέλευση αφού ολοκλήρωσε αποστολές στη Μεσόγειο και αναδύθηκε συμμορφωμένο προς τους κανόνες της διεθνούς ναυσιπλοΐας στη Μάγχη.

Το κρατικό ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS μετέδωσε ότι το σκάφος, το οποίο τέθηκε σε υπηρεσία το 2014, ανήκει σε ομάδα υποβρυχίων τα οποία φέρουν πυραύλους κρουζ Kalibr.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ρωσία υποβρύχιο
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark