Στα τέλη Σεπτεμβρίου, το VChK-OGPU, ένας σκιώδες κανάλι στο Telegram που δημοσιοποιεί φερόμενες διαρροές για τη ρωσική ασφάλεια, ανέφερε ότι το ντιζελοκίνητο υποβρύχιο Novorossiysk αντιμετωπίζει σοβαρά τεχνικά προβλήματα, με διαρροή καυσίμου στο αμπάρι, κάνοντας λόγο για κίνδυνο έκρηξης, ενώ πλέει στα Στενά του Γιβραλτάρ, στη Μεσόγειο Θάλασσα.

Σήμερα - και μετά την ανάδυση του σκάφους στα ανοικτά των ακτών της βόρειας Γαλλίας - η Ρωσία διέψευσε την πληροφορία.

Media reports alleging that Russia’s Novorossiysk submarine had surfaced off the French coast due to a malfunction are false, the Black Sea Fleet said in a statement:https://t.co/nphJC3eigF pic.twitter.com/gNZ3FOpBey — TASS (@tassagency_en) October 13, 2025

Η Ναυτική Διοίκηση του ΝΑΤΟ δημοσιοποίησε στις 9 Οκτωβρίου φωτογραφίες στις οποίες εικονίζεται, όπως δήλωσε, μια φρεγάτα του γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού να παρατηρεί ένα ρωσικό υποβρύχιο που έχει αναδυθεί στα ανοικτά της ακτής της Βρετάνης.

«Το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να υπερασπισθεί τη Συμμαχία μας ευρισκόμενο σε διαρκή επιφυλακή σε όλο τον Ατλαντικό», ανέφερε στο X, χωρίς να κατονομάσει το υποβρύχιο.

A Russian diesel-electric submarine, B-261 "Novorossiysk", surfaced near the coast of Brittany, France, reportedly due to serious technical issues. A French Navy frigate has been deployed to monitor the vessel. NATO confirmed the incident. pic.twitter.com/upc7CgWApV — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 12, 2025

Κρατικά μέσα ενημέρωσης δημοσιοποίησαν σήμερα δήλωση του ρωσικού Στόλου της Μαύρης Θάλασσας, στην οποία αρνείται ότι το Novorossiysk αναδύθηκε εξαιτίας τεχνικού προβλήματος.

Σύμφωνα με τη Μόσχα, το υποβρύχιο πραγματοποίησε προγραμματισμένη διέλευση αφού ολοκλήρωσε αποστολές στη Μεσόγειο και αναδύθηκε συμμορφωμένο προς τους κανόνες της διεθνούς ναυσιπλοΐας στη Μάγχη.

Το κρατικό ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS μετέδωσε ότι το σκάφος, το οποίο τέθηκε σε υπηρεσία το 2014, ανήκει σε ομάδα υποβρυχίων τα οποία φέρουν πυραύλους κρουζ Kalibr.

