Μετά από σχεδόν δύο χρόνια πολέμου, η στρατιωτική ικανότητα της Χαμάς έχει αποδυναμωθεί σοβαρά και η πολιτική ηγεσία της βρίσκεται υπό έντονη πίεση, όπως σημειώνει το BBC. Ωστόσο, καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου, η Χαμάς κατάφερε να συνεχίσει να χρησιμοποιεί ένα μυστικό σύστημα πληρωμών σε μετρητά για να καταβάλει τους μισθούς σε 30.000 υπαλλήλους, συνολικού ύψους 7 εκατ. δολαρίων.

Το BBC επικοινώνησε με τρεις δημόσιους υπαλλήλους οι οποίοι επιβεβαίωσαν ότι έλαβαν σχεδόν 300 δολάρια ο καθένας την τελευταία εβδομάδα. Πιστεύεται ότι ανήκουν στις δεκάδες χιλιάδες υπαλλήλων που συνέχισαν να λαμβάνουν κάθε 10 εβδομάδες το λίγο περισσότερο από το 20% του μισθού τους πριν από τον πόλεμο.

Εν μέσω της ραγδαίας αύξησης του πληθωρισμού, ο συμβολικός μισθός - ένα μικρό ποσοστό του συνολικού ποσού - προκαλεί αυξανόμενη δυσαρέσκεια μεταξύ των πιστών της Χαμάς. Η σοβαρή έλλειψη τροφίμων - για την οποία οι οργανώσεις ανθρωπιστικής βοήθειας κατηγορούν το Ισραήλ - και αυξανόμενα κρούσματα έντονου υποσιτισμού συνεχίζονται στη Γάζα, όπου το κιλό αλεύρι τις τελευταίες εβδομάδες έχει φτάσει να κοστίζει έως και 80 δολάρια, το υψηλότερο ποσό που έχει καταγραφεί ποτέ.

Χωρίς κάποιο τραπεζικό σύστημα στη Γάζα, ακόμη και η είσπραξη του μισθού είναι περίπλοκη και, σε ορισμένες περιπτώσεις, επικίνδυνη. Το Ισραήλ εντοπίζει και στοχεύει τακτικά τους διανομείς μισθών της Χαμάς, επιδιώκοντας να διαταράξει την ικανότητα της οργάνωσης να διοικεί στην περιοχή. Οι υπάλληλοι, από αστυνομικοί έως φορολογικοί υπάλληλοι, συχνά λαμβάνουν κρυπτογραφημένα μηνύματα στα δικά τους τηλέφωνα ή στα τηλέφωνα των συζύγων τους, στα οποία τους δίνεται οδηγία να μεταβούν σε συγκεκριμένο σημείο σε συγκεκριμένη ώρα για να «συναντήσουν έναν φίλο για τσάι».

Στο σημείο συνάντησης, ο υπάλληλος προσεγγίζεται από έναν άνδρα - ή περιστασιακά μια γυναίκα - ο οποίος του παραδίδει διακριτικά έναν σφραγισμένο φάκελο που περιέχει τα χρήματα και στη συνέχεια εξαφανίζεται χωρίς περαιτέρω αλληλεπίδραση. Ένας υπάλληλος του Υπουργείου Θρησκευτικών Υποθέσεων της Χαμάς, ο οποίος δεν θέλησε να αποκαλύψει το όνομά του για λόγους ασφαλείας, περιέγραψε τους κινδύνους που ενέχει η είσπραξη του μισθού του. «Κάθε φορά που πάω να πάρω το μισθό μου, αποχαιρετώ τη γυναίκα και τα παιδιά μου. Ξέρω ότι μπορεί να μην επιστρέψω», είπε, προσθέτοντας: «Σε αρκετές περιπτώσεις, ισραηλινές επιθέσεις έχουν χτυπήσει τα σημεία διανομής μισθών. Εγώ επέζησα από μια επίθεση που είχε ως στόχο μια πολυσύχναστη αγορά στην πόλη της Γάζας».

Ο Αλάα, του οποίου το όνομα άλλαξε το BBC για να προστατεύσει την ταυτότητά του, είναι δάσκαλος που εργάζεται για την κυβέρνηση της Χαμάς και είναι ο μοναδικός εργαζόμενος σε μια εξαμελή οικογένεια. «Έλαβα 1.000 σέκελ (περίπου 300 δολάρια) σε φθαρμένα χαρτονομίσματα - κανένας έμπορος δεν θα τα δεχόταν. Μόνο 200 σέκελ ήταν χρησιμοποιήσιμα - τα υπόλοιπα, ειλικρινά δεν ξέρω τι να τα κάνω», είπε στο BBC. «Έπειτα από δυόμισι μήνες πείνας, μας πληρώνουν με φθαρμένα μετρητά».

«Συχνά αναγκάζομαι να πηγαίνω σε σημεία διανομής βοήθειας με την ελπίδα να βρω λίγο αλεύρι για να ταΐσω τα παιδιά μου. Μερικές φορές καταφέρνω να φέρω λίγο στο σπίτι, αλλά τις περισσότερες φορές αποτυγχάνω», πρόσθεσε ο ίδιος.

Τον Μάρτιο, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε τον επικεφαλής των οικονομικών της Χαμάς, Ismail Barhoum, σε μια επίθεση στο νοσοκομείο Νάσερ στη Χαν Γιουνίς.

Παραμένει ασαφές το πώς η Χαμάς κατάφερε να συνεχίσει να χρηματοδοτεί την καταβολή των μισθών, δεδομένης της καταστροφής μεγάλου μέρους της διοικητικής και οικονομικής υποδομής της.

Ένα ανώτερος στέλεχος της Χαμάς, ο οποίος κατείχε υψηλές θέσεις και είναι εξοικειωμένος με τις οικονομικές δραστηριότητες της Χαμάς, δήλωσε στο BBC ότι η οργάνωση είχε αποθηκεύσει περίπου 700 εκατ. δολάρια σε μετρητά και εκατοντάδες εκατ. σέκελ σε υπόγειες σήραγγες πριν από τη φονική επίθεση της οργάνωσης στις 7 Οκτωβρίου 2023 στο νότιο Ισραήλ, η οποία πυροδότησε την καταστροφική ισραηλινή στρατιωτική εκστρατεία. Αυτά τα χρήματα φέρεται να εποπτεύονταν άμεσα από τον ηγέτη της Χαμάς Γιαχιά Σινουάρ και τον αδελφό του Μοχάμεντ, οι οποίοι έχουν σκοτωθεί από τις ισραηλινές δυνάμεις.

Θυμός για τη Χαμάς

Η Χαμάς ιστορικά βασιζόταν στη χρηματοδότηση από βαριά εισαγωγικά τέλη και φόρους που επιβάλλονταν στον πληθυσμό της Γάζας, καθώς και στη λήψη εκατομμυρίων δολαρίων υποστήριξης από το Κατάρ. Οι Ταξιαρχίες Κασάμ, ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς που λειτουργεί μέσω ενός ξεχωριστού χρηματοοικονομικού συστήματος, χρηματοδοτείται κυρίως από το Ιράν.

Προκειμένου να βγάλει έσοδα κατά τη διάρκεια του πολέμου, η Χαμάς συνέχισε να επιβάλλει φόρους στους εμπόρους και πούλησε μεγάλες ποσότητες τσιγάρων σε υπερτιμημένες τιμές, έως και 100 φορές υψηλότερες από την αρχική τους τιμή. Πριν από τον πόλεμο, ένα πακέτο 20 τσιγάρων κόστιζε 5 δολάρια, ενώ τώρα η τιμή του έχει αυξηθεί σε πάνω από 170 δολάρια.

Εκτός από τις χρηματικές πληρωμές, η Χαμάς έχει διανείμει τρόφιμα στα μέλη της και τις οικογένειές τους μέσω τοπικών επιτροπών έκτακτης ανάγκης, η ηγεσία των οποίων αλλάζει συχνά λόγω των συνεχιζόμενων ισραηλινών επιθέσεων.

Αυτό έχει πυροδοτήσει την οργή του κοινού, με πολλούς κατοίκους της Γάζας να κατηγορούν τη Χαμάς ότι διανέμει τη βοήθεια μόνο στους υποστηρικτές της και αποκλείει τον υπόλοιπο πληθυσμό.

Το Ισραήλ κατηγόρησε τη Χαμάς ότι έκλεψε την ανθρωπιστική βοήθεια που έφτασε στη Γάζα κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας νωρίτερα φέτος, κάτι που η Χαμάς αρνείται. Ωστόσο, πηγές του BBC στη Γάζα ανέφεραν ότι σημαντικές ποσότητες ανθρωπιστικής βοήθειας κλάπηκαν από τη Χαμάς κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Η Νισρίν Χαλέντ, μια χήρα που μένει μόνη της με τρία παιδιά μετά το θάνατο του συζύγου της από καρκίνο πριν από πέντε χρόνια, δήλωσε στο BBC: «Όταν η πείνα επιδεινώθηκε, τα παιδιά μου έκλαιγαν όχι μόνο από τον πόνο, αλλά και επειδή έβλεπαν τους γείτονές μας, που ήταν μέλη της Χαμάς, να λαμβάνουν δέματα με τρόφιμα και σάκους με αλεύρι. Δεν είναι αυτοί η αιτία των δεινών μας; Γιατί δεν εξασφάλισαν τρόφιμα, νερό και φάρμακα πριν ξεκινήσουν την περιπέτεια της 7ης Οκτωβρίου;».

