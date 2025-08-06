Ζωντανός βρέθηκε ο δημοσιογράφος που αγνοούνταν σε εθνικό πάρκο της Νορβηγίας

Zωντανός, όπως ανακοίνωσε η οικογένεια τού βρέθηκε ο Αμερικανός δημοσιογράφος που καλύπτει θέματα περιβάλλοντος, Aλεκ Λουν, ο οποίος αγνοούνταν εδώ και αρκετές ημέρες.

Τα ίχνη του δημοσιογράφου εξαφανίστηκαν έπειτα από πεζοπορία την οποία και πραγματοποιούσε μόνος του στο εθνικό πάρκο Folgefonna της Νορβηγίας.

Η σύζυγος του- και επίσης δημοσιογράφος- Βερόνικα Σίλτσενκο, δήλωσε νωρίτερα ότι ο σύζυγός της εντοπίστηκε από διασώστες.

Είχε τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στο Μπέργκεν της Νορβηγίας με ελικόπτερο, είπε.

Η επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης είχε ξεκινήσει από τη Δευτέρα.

Ο δημοσιογράφος μετέβη στη Νορβηγία για μια τετραήμερη εκδρομή στο Εθνικό Πάρκο Φολγκεφόνα, όπου βρίσκεται ένας από τους μεγαλύτερους παγετώνες στη χώρα.

Καθώς δεν επέστρεψε κατά το διάστημα που ήταν προγραμματισμένο να γυρίσει από το ταξίδι, η Σίλτσενκο ανέφερε ότι αγνοείται αναφέροντας πως τον είδε τελευταία φορά όταν ξεκίνησε την πεζοπορία του το απόγευμα της Πέμπτης.

Ο 38χρονος δημοσιογράφος από το Ουισκόνσιν, είχε κανονίσει να μείνει σε δύο ορεινούς κοιτώνες, το DNT Holmaskjer και το DNT Breidablikk, κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας.

Το ταξίδι του επρόκειτο να ολοκληρωθεί τη Δευτέρα το πρωί στον σταθμό λεωφορείων Arsnes Kai, όπου θα χρειαζόταν ένα περίπου τετράωρο ταξίδι μέχρι το Μπέργκεν για να πάρει τη βραδινή πτήση.

Πριν τον εντοπισμό του, η Σιλτσένκο μίλησε στην WP, ανέφερε πως γνώριζε ότι ο σύζυγός της δεν θα είχε καλό σήμα, ώστε να τον βρει, κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας.

Ωστόσο, όταν συνειδητοποίησε πως δεν τον έβλεπε εντός δικτύου το απόγευμα της Δευτέρας, όπως αναμενόταν, και τελικά διαπίστωσε πως δεν επιβιβάστηκε στην πτήση του από το Μπέργκεν προς το Λονδίνο, άρχισε να ανησυχεί σοβαρά.

Τότε ενημέρωσε τις αρχές και δήλωσε την εξαφάνισή του.

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, περιελάμβανε εθελοντές, σκύλους και ελικόπτερο που «σάρωσαν» την περιοχή.

Οι καιρικές συνθήκες στο εθνικό πάρκο δυσκόλευσαν την έρευνα, καθώς είχε συνεχή βροχή και άνεμο, είπε η Σιλτσένκο η οποία περιέγραψε τον σύζυγό της ως έμπειρο πεζοπόρο.

Ως δημοσιογράφος που καλύπτει περιβαλλοντικά ζητήματα, «εργάζεται σε αυτά τα μέρη και ξέρει πώς να το χειριστεί», είπε.

Η αγάπη του για την Αρκτική και τους παγετώνες ήταν ένας από τους λόγους που άλλαξε τον τομέα εξειδίκευσής του στη δημοσιογραφία αφού προηγουμένως κάλυπτε ζητήματα που αφορούσαν τη Ρωσία.

Έχει κάνει ρεπορτάζ από τη Σιβηρία, τον Αρκτικό Ωκεανό, τον Καναδά, την Αλάσκα και άλλες αντίστοιχα δύσκολες, από άποψη κλιματολογικών συνθηκών, περιοχές με υπερβολικά χαμηλές θερμοκρασίες.

Παίρνει τα πράγματα πολύ σοβαρά», είχε υπογραμμίσει μάλιστα η σύζυγός του τονίζοντας πως της είχε αναφέρει εκ των προτέρων όλες τις τοποθεσίες τις οποίες και θα επισκεπτόταν κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας.

Μάλιστα, είχε αναφέρει, ο δημοσιογράφος είχε μαζί του όλα όσα χρειαζόταν, συμπεριλαμβανομένης μιας πυξίδας.

Ο Λουν έχει γράψει για το Atlantic, το National Geographic, τους New York Times και άλλα έντυπα, κερδίζοντας εθνικά βραβεία για τα ρεπορτάζ του.

