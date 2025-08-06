Νέο υπουργικό συμβούλιο θα συγκαλέσει το απόγευμα της Πέμπτης και συγκεκριμένα στις 6 μ.μ. ο ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, σύμφωνα με την εφημερίδα Times of Israel.

Το υπουργικό συμβούλιο φέρεται πως αύριο κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης θα εγκρίνει την πλήρη στρατιωτική κατοχή της Λωρίδας παρά τις προειδοποιήσεις του αρχηγού του επιτελείου της χώρας, Εγιάλ Ζαμίρ, και των στρατιωτικών αξιωματούχων.

Χθες, κατά τη διάρκεια μιας 3ωρης συνεδρίασης μιας μικρότερης ομάδας του υπουργικού παρουσιάστηκαν επιλογές για τη συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Γάζα από τον Αρχηγό του Επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, Αντιστράτηγο Εγιάλ Ζαμίρ. Ωστόσο, φαίνεται πως υπήρχε έντονος διαπληκτισμός μεταξύ των δύο ανδρών σχετικά με το αρχικό σχέδιο της κυβέρνησης να καταλάβει πλήρως τη Λωρίδα της Γάζας, με τον Ζαμίρ να υποστηρίζει ότι η απόφαση αποτελεί «παγίδα» για τον Ισραηλινό Στρατό. Ο Ζαμίρ απουσίαζε από τη συνεδρίαση του υπουργικού ωστόσο, ο Νετανιάχου συναντήθηκε με αξιωματούχους ασφαλείας, αλλά όχι σε πλαίσιο λήψης αποφάσεων.

Επίσης, ανώτεροι Ισραηλινοί στρατιωτικοί αξιωματικοί και πρώην ανώτεροι διοικητές προειδοποίησαν ότι το σχέδιο θα έθετε σε κίνδυνο τις ζωές των εναπομεινάντων Ισραηλινών ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς, θα διακινδύνευε την περαιτέρω διεθνή απομόνωση του Ισραήλ και θα απαιτούσε από Ισραηλινούς στρατιώτες να διοικήσουν έναν πληθυσμό στον οποίο εξακολουθούσαν να υπάρχουν μαχητές της Χαμάς.

Πηγή: skai.gr

