Εντολές αναγκαστικού εκτοπισμού των κατοίκων τμημάτων της πόλης της Γάζας και της Χαν Γιουνίς εξέδωσε την Τετάρτη ο ισραηλινός στρατός, εν μέσω φόβων ότι ο πρωθυπουργός της χώρας, Μπανιαμίν Νετανιάχου, ετοιμάζεται να διατάξει την πλήρη κατάληψη του παλαιστινιακού θύλακα.

Οι εντολές για τη Γάζα -που οι Αμυντικές Δυνάμεις του Ισραήλ χαρακτηρίζουν κατ' ευφημισμό ως «εκκένωση»- είναι οι τελευταίες δεκάδων προηγούμενων ανάλογων ανακοινώσεων που έχουν αναγκάσει τη συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού να εκτοπιστεί πολλές φορές.

Ειδικότερα, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, η οποία συνοδεύεται με χάρτη των περιοχών που εκκενώνονται, ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, Αβιτσάι Αντράε, αναφέρει ότι όλοι όσοι βρίσκονται τις καθορισμένες, συμπεριλαμβανομένων όσων βρίσκονται σε σκηνές στη γειτονιά Αλ Νασρ στη Χαν Γιουνίς, στο Τετράγωνο 110 και στο ανατολικό τμήμα του Τετράγωνου 89, καλούνται να εκκενώσουν τις περιοχές αυτές.

Διευκρινίζει επίσης ότι η εντολή εκκένωσης δεν περιλαμβάνει το Νοσοκομείο Nasser.

#عاجل ‼️الى جميع المتواجدين في المنطقة المحددة، بما في ذلك المتواجدين في الخيام في حي النصر في خان يونس في البلوك 110 والجزء الشرقي في بلوك 89



⭕️يواصل جيش الدفاع تنفيذ مناورته البرية ويستخدم قوته الشديدة في منطقتكم ليتم توسيع نطاق القتال.



⭕️نؤكد ان المنطقة لن تكون ضمن المناطق… pic.twitter.com/0zaueHZL9O — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 6, 2025

Η κίνηση των IDF ήρθε καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι οποιαδήποτε απόφαση για επέκταση του ισραηλινού ελέγχου στη Γάζα εξαρτάται από το Ισραήλ.

«Όσον αφορά τα υπόλοιπα, δεν μπορώ πραγματικά να πω με σιγουριά. Αυτό θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από το Ισραήλ», δήλωσε στους δημοσιογράφους την Τρίτη.

Σημειώνεται ότι πολλοί άνθρωποι επέστρεψαν στην πόλη της Γάζας σχετικά πρόσφατα αφότου είχαν εκτοπιστεί για πολύ καιρό, για να βρουν όμως τα σπίτια τους κατεστραμμένα και λεηλατημένα.

Η νέα εντολή αναγκαστικού εκτοπισμού για την Πόλη της Γάζας εκδόθηκε καθώς τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου είναι αποφασισμένος να επεκτείνει τη στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ στον θύλακα, μετά τις διαβουλεύσεις που είχε με τους αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων την Τρίτη και παρά την αυξανόμενη ανησυχία από εν ενεργεία και πρώην ισραηλινούς αξιωματούχους ασφαλείας για τους κινδύνους που ενέχει το σχέδιό του.



Πηγή: skai.gr

