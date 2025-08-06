ΗΠΑ: Ο Τραμπ σκοπεύει να συναντηθεί πρόσωπο με πρόσωπο με τον Πούτιν

Ο Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει να συναντηθεί αυτοπροσώπως με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν ακόμα και την επόμενη εβδομάδα, ανέφεραν οι New York Times την Τετάρτη, επικαλούμενοι δύο άτομα που γνωρίζουν τα σχέδια του προέδρου των ΗΠΑ.

Στη συνέχεια, ο Τραμπ σχεδιάζει να συναντηθεί με τον Πούτιν και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανέφερε η εφημερίδα, προσθέτοντας ότι τα σχέδια του αποκαλύφθηκαν σε κοινή τηλεφωνική επικοινωνία με Ευρωπαίους ηγέτες και τον Ζελένσκι την Τετάρτη.

Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, «η Ρωσία εξέφρασε επιθυμία να συναντηθεί με τον πρόεδρο Τραμπ. Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ανοιχτός σε συνάντηση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι».

«Μεγάλη πρόοδος στη συνάντηση Γουίτκοφ – Πούτιν»

Για «μεγάλη πρόοδο στη συνάντηση Γουίτκοφ – Πούτιν», και για διαβουλεύσεις τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες, έκανε λόγο ο Τραμπ, τη στιγμή που λίγα λεπτά νωρίτερα υπήρχαν διαρροές από τον Λευκό Οίκο για επιβολή κυρώσεων στη Ρωσία, άμεσα.

«Ο ειδικός απεσταλμένος μου, Στιβ Γουίτκοφ, μόλις είχε μια εξαιρετικά παραγωγική συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν» ανακοίνωσε σε ανάρτησή του στο Truth Social ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

«Σημειώθηκε μεγάλη πρόοδος! Στη συνέχεια, ενημέρωσα ορισμένους από τους Ευρωπαίους συμμάχους μας» δήλωσε.

«Όλοι συμφωνούν ότι αυτός ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει και θα εργαστούμε προς αυτή την κατεύθυνση τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!» κατέληξε.

«Δευτερογενείς κυρώσεις την Παρασκευή»

Την Παρασκευή αναμένεται η επιβολή δευτερογενών κυρώσεων στη Ρωσία, ανακοίνωσε νωρίτερα Αμερικανός αξιωματούχος στο πρακτορείο Reuters. Η Ρωσία θέλει να συνεχίσει τις επαφές με τις ΗΠΑ, ανέφερε πάντως.

«Η συνάντηση του Στιβ Γουίτκοφ, με τον Βλαντίμιρ Πούτιν πήγε καλά» διαβεβαίωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος.

Με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι επικοινώνησε νωρίτερα την Τετάρτη ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τη συνάντηση του απεσταλμένου του προέδρου των ΗΠΑ με τον Ρώσο πρόεδρο.

Οι ΗΠΑ θα τοποθετηθούν σύντομα για το αν θα επιβληθούν κυρώσεις στη Ρωσία, τόνισε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο μετά από επικοινωνία που είχε με τον Γουίτκοφ.

«Ελπίζω να υπάρξουν σύντομα μερικές ανακοινώσεις για τη Ρωσία, ίσως θετικές, ίσως όχι» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών.

Θα έχουμε περισσότερες συζητήσεις (με τον ειδικό απεσταλμένο του Ντόναλντ Τραμπ) εντός της ημέρας (Τετάρτη), διευκρίνισε ο Ρούμπιο. Θα έχω περισσότερα να πω, απάντησε, ερωτηθείς, αν οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας, για τις οποίες έχει απειλήσει ο Ντόναλντ Τραμπ, θα υλοποιηθούν εντός της εβδομάδας.

Ο απεσταλμένος των ΗΠΑ και ο Ρώσος Βλαντίμιρ Πούτιν συναντήθηκαν στο Κρεμλίνο, στη σκιά του τελεσίγραφου του Τραμπ προς τη Μόσχα για να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία.

Ο σύμβουλός του Κρεμλίνου επί θεμάτων εξωτερικής πολιτικής Γιούρι Ουσακόφ, παρών στη συνάντηση, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «λάβαμε κάποια σήματα από το Τραμπ, στείλαμε και εμείς μερικά». Ο Ρώσος αξιωματούχος έκανε λόγο για «χρήσιμη και εποικοδομητική συνάντηση του προέδρου Πούτιν με τον Αμερικανό ειδικό απεσταλμένο».

Οι συνομιλίες διήρκεσαν τρεις ώρες, σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Από πλευράς του, ο πρόεδρος της Ουκρανίας υπογράμμισε ότι η Ρωσία φαίνεται πιο διατεθειμένη προς μια εκεχειρία μετά την επίσκεψη του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ στη Μόσχα.

«Φαίνεται ότι η Ρωσία είναι τώρα πιο διατεθειμένη προς μια κατάπαυση του πυρός. Η πίεση που ασκείται σε αυτούς αποδίδει. Αλλά το κύριο πράγμα είναι να μην μας ξεγελούν στις λεπτομέρειες - ούτε εμάς ούτε τις ΗΠΑ», σημείωσε σε διάγγελμά του.

Λίγο μετά τη συνάντηση του απεσταλμένου του Στιβ Γουίτκοφ με τον Πούτιν στο Κρεμλίνο ο πρόεδρος Τραμπ υπέγραψε διάταγμα που διπλασιάζει τους δασμούς στην Ινδία για τις αγορές ρωσικού πετρελαίου, ενώ προετοιμάζει το έδαφος για παρόμοιες κυρώσεις για άλλες χώρες.

