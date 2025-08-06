Φονικές πυρκαγιές σαρώνουν τη Νοτιοδυτική Γαλλία

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και πολλοί άλλοι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους, ενώ πολλοί δρόμοι έχουν κλείσει και χιλιάδες νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, λόγω των καταστροφικών πυρκαγιών που σαρώνουν τη νοτιοδυτική Γαλλία.

Περίπου 1.800 πυροσβέστες, με τη βοήθεια αεροσκαφών, δίνουν σκληρή μάχη για να θέσουν υπό έλεγχο τις εστίες φωτιάς στο νοτιοδυτικό διαμέρισμα της Οντ, όμως το έργο τους δυσχαιρένουν οι ισχυροί άνεμοι που φτάνουν τα 70 χιλιόμετρα την ώρα.

Οι πυρκαγιές ξέσπασαν την Τρίτη, και έχουν κατακάψει μέχρι στιγμής 110 τετραγωνικά χιλιόμετρα, μια περιοχή περίπου αντίστοιχη του μεγέθους του Παρισιού, σύμφωνα με το France Info. Γρήγορα εξαπλώθηκαν σε γεωργικές εκτάσεις εξαφανίζοντας καλλιέργειες και αμπελώνες.

Η κλιματική αλλαγή έχει αυξήσει την ένταση των καυσώνων στην Ευρώπη, την ήπειρο που θερμαίνεται ταχύτερα από οποιαδήποτε άλλη στον κόσμο. Αυτό προκαλεί πιο ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως σφοδρές καταιγίδες και πυρκαγιές, με την περιοχή της Μεσογείου να αποδεικνύεται ιδιαίτερα ευάλωτη.

Οι θερμοκρασίες αυτή την εβδομάδα αναμένεται να ανέβουν αρκετούς βαθμούς πάνω από τον μέσο όρο για την εποχή σε όλη την περιοχή, φτάνοντας τους 38°C (100°F) την Πέμπτη, σύμφωνα με το Meteo France. Ο υδράργυρος θα μπορούσε να ανέβει ακόμη περισσότερο τις επόμενες ημέρες καθώς το κύμα καύσωνα που μαστίζει την Ιβηρία κινείται ανατολικά.

Η Γαλλία εξέδωσε πορτοκαλί συναγερμό για κίνδυνο πυρκαγιάς σε επτά τμήματα κατά μήκος των ακτών της Μεσογείου, με τις αρχές στην Πορτογαλία και την Ισπανία να προειδοποιούν επίσης για κινδύνο πυρκαγιάς σε μεγάλο μέρος της χερσονήσου.

Το κύμα θερμού αέρα που πλήττει την Ευρώπη θα μπορούσε να ενισχυθεί από την τροπική καταιγίδα Ντέξτερ στον Ατλαντικό. Η καταιγίδα θα υποβαθμιστεί σε σύστημα χαμηλής πίεσης καθώς κινείται ανατολικά, αλλά τα μετεωρολογικά μοντέλα που χρησιμοποιούνται από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Μεσοπρόθεσμων Μετεωρολογικών Προγνώσεων δείχνουν ότι κινείται βόρεια προς το Ηνωμένο Βασίλειο.

Εάν συμβεί αυτό, πιθανότατα θα προκαλέσει θυελλώδεις καιρικά φαινόμενα στο Ηνωμένο Βασίλειο, ωστόσο η χαμηλή πίεση αναμένεται να προκαλέσει ένα κύμα θερμού αέρα σε όλη την ήπειρο, σύμφωνα με τον Άλεξ Μπέρκιλ, μετεωρολόγο στη Μετεωρολογική Υπηρεσία.

«Γενικά, υπάρχει μεγάλη σύμπνοια ότι οι θερμοκρασίες θα κινηθούν πάνω από τον μέσο όρο - και σε ορισμένες περιπτώσεις σημαντικά πάνω από τον μέσο όρο - κατά τη διάρκεια της επόμενης εβδομάδας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η επίδραση από την καταιγίδα Ντέξτερ εκτιμάται ότι θα τροφοδοτήσει συνθήκες καύσωνα σε όλη τη Γαλλία και σε μέρη της Μεσογείου στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Οι θερμοκρασίες στην Τουλούζη θα μπορούσαν να φτάσουν τους 42 βαθμούς Κελσίου τη Δευτέρα, σύμφωνα με δεδομένα από το Atmospheric G2.

Το κύμα καύσωνα θα μπορούσε να αναγκάσει την Electricite de France SA να κλείσει τους πυρηνικούς αντιδραστήρες, καθώς οι αυξανόμενες θερμοκρασίες των ποταμών περιορίζουν την ψύξη των εργοστασίων, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του MetDesk, Ρίτσαρντ Μάρτιν-Μπάρτον. Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στη Γαλλία αυξήθηκαν την Τρίτη στο υψηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο λόγω ανησυχιών σχετικά με τον αντίκτυπο της θερμότητας στην παραγωγή των αντιδραστήρων.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.