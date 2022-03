Θερμό μήνυμα από τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι μετά τη συνάντηση με τους πρωθυπουργούς Πολωνίας, Τσεχίας, Εσθονίας στο Κίεβο κι ενώ ο πόλεμος της Ουκρανίας μαίνεται για 21 μέρες με αμείωτη σφοδρότητα. «Σας ευχαριστούμε πολύ για τη σημαντική βοήθεια», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Σε ένδειξη αλληλεγγύης προς το Κίεβο και παρά τον πόλεμο στην Ουκρανία, οι πρωθυπουργοί Πολωνίας, Τσεχίας και Εσθονίας συνάντησαν τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι Ουκρανό στην ουκρανική πρωτεύουσα.

«Ισχυρή ένδειξη υποστήριξης» χαρακτήρισε ο Ζελένσκι την επίσκεψη των τριών πρωθυπουργών στο Κίεβο, αναρτώντας βίντεο δύο λεπτών στο Telegram, με το οποίο υπογράμμισε τα εξής: «Η επίσκεψή σας στο Κίεβο, σε αυτή τη δύσκολη στιγμή για την Ουκρανία, είναι ένα ισχυρό σημάδι υποστήριξης. Πραγματικά το εκτιμούμε».

Volodymyr Zelensky:"Polish Prime Minister Mateusz Morawiecki,Deputy Prime Minister Jaroslaw Kaczynski, Czech Prime Minister Piotr Fiala and Slovenian Prime Minister Janez Jansa.Your visit to Kyiv at this difficult time is a powerful evidence of support We appreciate it very much. pic.twitter.com/t1AEcxAXTv