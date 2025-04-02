Το μαρτύριο τύπου MAGA της Λεπέν είναι ο νέος κίνδυνος για τη Γαλλία

Οι γαλλικές εκλογές συχνά προκαλούν σοκ. Η προεδρική ψηφοφορία του 2012 ίσως να είχε εξελιχθεί διαφορετικά αν δεν είχε υπάρξει η σύλληψη του Ντομινίκ Στρος-Καν. Ο Εμανουέλ Μακρόν ίσως να μην είχε μπει ποτέ στο Ελιζέ αν δεν είχε υπάρξει η πτώση του Φρανσουά Φιγιόν λόγω κατηγοριών για διαφθορά. Και τώρα μια βόμβα έχει πέσει που θα αναδιαμορφώσει την εκλογική αναμέτρηση του 2027: Η ηγέτης της ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν καταδικάστηκε για υπεξαίρεση, με το δικαστήριο να της απαγορεύει να θέσει υποψηφιότητα για πέντε χρόνια.

Αυτό που κάνει αυτό το σκάνδαλο διαφορετικό δεν είναι, όπως ισχυρίζονται οι υπερασπιστές της Λεπέν, μεταξύ των οποίων και ο Ίλον Μασκ, ότι η γαλλική δημοκρατία ελέγχεται από μια ομάδα μη εκλεγμένων δικαστών. Αντίθετα, η καταδίκη είναι αντίθετη με τις προσδοκίες της παρισινής ελίτ για ένα αποτέλεσμα που θα διατηρούσε την πολιτική ειρήνη. Αν ο πρόεδρος του δικαστηρίου ήταν αυστηρός με τη Λεπέν, αυτό οφείλεται στη διάσταση της υπόθεσης που διήρκεσε πάνω από μια δεκαετία κατά την οποία υπεξαιρέθηκαν εκατομμύρια ευρώ από τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για εσωτερικές δραστηριότητες, και επειδή η επικεφαλής της ακροδεξιάς δεν έδειξε μεταμέλεια, επιμένοντας τη Δευτέρα το βράδυ ότι είναι αθώα και θύμα μιας πολιτικής συνωμοσίας.

Το πραγματικό ερώτημα σήμερα είναι πόσο απόλυτη θα είναι αυτή η απαγόρευση για την τύχη της ακροδεξιάς σε μια χώρα όπου μόλις το ένα τέταρτο των πολιτών εμπιστεύονται τον επικεφαλής του κράτους και σχεδόν οι μισοί θεωρούν τη δημοκρατία αργή και αναποτελεσματική. Κάποιοι από το πολιτικό κατεστημένο επικρίνουν την καταδίκη όπως ο πρώην σύμβουλος του Φρανσουά Μιτεράν, Ζακ Ατάλι, που πρότεινε ακόμη και να αλλάξει ο νόμος. Στο εξωτερικό, ο Ματέο Σαλβίνι στην Ιταλία και ο Βίκτορ Όρμπαν στην Ουγγαρία εκφράζουν την αλληλεγγύη τους απέναντι σε αυτό που το Κρεμλίνο χαρακτηρίζει ως "παραβίαση δημοκρατικών κανόνων". Αυτό θα ενισχύσει τον επιθετικό τόνο της Λεπέν και τα σχέδιά της να εφεσιβάλλει την απόφαση. Ενώ η απαγόρευση ισχύει ανεξάρτητα, υπάρχει μια μικρή πιθανότητα ότι θα μπορούσε να τη γλιτώσει λίγο πριν τελειώσει ο χρόνος.

Ακόμα κι αν δεν τα καταφέρει, ο δεύτερος τη τάξει, Ζορντάν Μπαρντελά, θα βγει μπροστά. Παραμένει ένας από τους πιο δημοφιλείς πολιτικούς της Γαλλίας, παρά τη «διπλή» παρουσία του στην εκλογική εκστρατεία πέρυσι. Το εγχειρίδιο του Donald Trump, στο οποίο η νομική ήττα παρουσιάζεται ως πολιτική δίωξη, είναι επομένως πολύ σχετικό. "Πρέπει να περιμένουμε περισσότερη πόλωση στη Γαλλία", λέει ο Hakim El Karoui, ένας από τους συγγραφείς βιβλίου για τον κίνδυνο που ενέχει μια προεδρία της Λεπέν, συγκρίνοντας μάλιστα τη στιγμή με το κίνημα MAGA του Τραμπ μετά την ήττα στις εκλογές του 2020.

Αυτό είναι ήδη κάπως ορατό στη γαλλική κοινή γνώμη. Πριν από την καταδίκη, οι δημοσκοπήσεις έδειχναν μια διαφορά σχεδόν 50-50 μεταξύ των ερωτηθέντων που πίστευαν ότι η Λεπέν αντιμετωπίζεται σκληρά για πολιτικούς λόγους και αυτών που δεν το πίστευαν. Η πρώτη άποψη ήταν πιο έντονη στους υποστηρικτές της Λεπέν, με ποσοστό 90%, και στη δεξιά πτέρυγα, με 53%, όπου οι πολιτικοί σαφώς ελπίζουν να κερδίσουν από την ανασυγκρότηση μιας ευρύτερης δεξιάς συμμαχίας. "Ο κίνδυνος τώρα είναι πραγματικά μια ριζοσπαστικοποίηση της βάσης της Λεπέν, εκτιμά η Catherine Fieschi, συγγραφέας του βιβλίου Populocracy του 2019.

Με τη Λεπέν να διατηρεί τη θέση της στο σημερινό κοινοβούλιο, η πίεση θα αυξηθεί και στον πρωθυπουργό Φρανσουά Μπαϊρού, καθώς θα πρέπει να διαχειριστεί μια ήδη πολύπλοκη δημοσιονομική πορεία σε ένα κοινοβούλιο όπου κανένα κόμμα δεν έχει πλειοψηφία. Δεν είναι σαφές αν η προεδρία Μακρόν μπορεί να αντέξει μια ακόμη πολιτική κρίση σαν αυτή του περασμένου έτους, όταν η Γαλλία άλλαξε τέσσερις πρωθυπουργούς.

Ένας σημαντικός παράγοντας που μπορεί να περιπλέξει την υπόθεση της Λεπέν και να ταυτιστεί με το κίνημα MAGA είναι οι αντιδράσεις του ίδιου του Τραμπ. Οι δείκτες αποδοχής του Μακρόν αυξήθηκαν τον τελευταίο μήνα λόγω ενός φαινομένου συσπείρωσης γύρω από τον εθνικό σκοπό, καθώς η Ευρώπη προσπαθεί να ενισχύσει τις άμυνές της απέναντι στην εχθρότητα των ΗΠΑ. Η γαλλική ευαισθησία απέναντι στον πόλεμο του Τραμπ μπορεί να μειωθεί ανάλογα με την έκβαση του εμπορικού πολέμου, ο οποίος αναμένεται να ξεκινήσει σοβαρά αυτή την εβδομάδα.

Παρ' όλα αυτά, η ατμόσφαιρα παραμένει τεταμένη και η πρόκληση για το 2027 θα είναι αν μπορούν να επιλυθούν τα βαθιά ριζωμένα προβλήματα. Η δημοτικότητα της Λεπέν έχει αυξηθεί ακατάπαυστα την τελευταία δεκαετία, επωφελούμενη από τα λάθη της ελίτ, παρά την τοξική κληρονομιά του αείμνηστου πατέρα της: Αντικατέστησε τον εξτρεμισμό με ακραία αόριστη ρητορική, εκμεταλλεύτηκε το αντι-μεταναστευτικό αίσθημα, εγκατέλειψε τα σχέδια για έξοδο από το ευρώ και έγινε η επιλογή της εργατικής τάξης υποσχόμενη υψηλότερους μισθούς και γενναιόδωρες συντάξεις. Είναι ίσως ειρωνικό το γεγονός ότι η καλύτερη ευκαιρία για νίκη καταστρέφεται από έναν νόμο που είχε σκοπό να καταπνίξει τη λαϊκιστική οργή για τους διεφθαρμένους πολιτικούς. Παρ' όλα αυτά, ενώ ο νόμος έχει την τιμητική του, μπορεί να είναι μόνο για μια ημέρα.



Πηγή: The Washington Post

