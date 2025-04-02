Στο πρώτο του σχόλιο μετά την καταδίκη της Μαρίν Λεπέν για υπεξαίρεση και τον αποκλεισμό της από τις επόμενες προεδρικές εκλογές στη Γαλλία, ο πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, υπερασπίστηκε την απόφαση της Δικαιοσύνης, διαμηνύοντας ότι «ο νόμος είναι ίδιος για όλους».

Ειδικότερα, κατά την έναρξη της εβδομαδιαίας συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου, ο Μακρόν αναφερόμενος στην απόφαση του δικαστηρίου, σημείωσε «τρία πράγματα», όπως δήλωσε η κυβερνητική εκπρόσωπος Σοφί Πριμάς: «ότι η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη», «ότι οι απειλές κατά των δικαστών είναι απολύτως απαράδεκτες» και ότι «ο νόμος είναι ο ίδιος για όλους».

Ο Μακρόν δήλωσε επίσης ότι «όλοι οι κατηγορούμενοι έχουν το δικαίωμα έννομης προσφυγής», πρόσθεσε η Πριμάς.

Σημειώνεται ότι τη Δευτέρα τριμελές δικαστικό συμβούλιο έκρινε τη Μαρίν Λεπέν ένοχη για υπεξαίρεση κονδυλίων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την καταδίκασε σε τέσσερα χρόνια φυλάκισης — εκ των οποίων τα δύο με αναστολή και τα άλλα δύο σε κατ’ οίκον περιορισμό. Επιπλέον, της επιβλήθηκε πρόστιμο 100.000 ευρώ και της απαγορεύτηκε άμεσα η συμμετοχή σε δημόσια αξιώματα για τα επόμενα πέντε χρόνια.

Η απόφαση αυτή φαίνεται να αποκλείει τη Λεπέν από την κούρσα για τις προεδρικές εκλογές του 2027 στη Γαλλία, εκτός εάν το εφετείο την ανατρέψει. Το Εφετείο του Παρισιού εξέδωσε ανακοίνωση την Τρίτη, αναφέροντας ότι θα εξετάσει την έφεση της Λεπέν και θα εκδώσει απόφαση πριν από το καλοκαίρι του 2026.

Η απαγόρευση της υποψηφιότητάς της προκάλεσε άμεσες αντιδράσεις από τους συμμάχους της, τόσο στη Γαλλία όσο και στο εξωτερικό. Ορισμένοι χαρακτήρισαν την απόφαση αντιδημοκρατική, αν και πολλές από τις τοποθετήσεις τους διαστρεβλώνουν τα γεγονότα της δίκης και την υπόθεση, όπως σημειώνει το Politico.

Αν και λίγοι αμφισβήτησαν την ενοχή της Λεπέν, ακόμη και ορισμένοι πολιτικοί της αντίπαλοι εξέφρασαν ανοιχτά την ανησυχία τους για το εάν τα δικαστήρια θα έπρεπε να έχουν τη δυνατότητα να επιβάλλουν άμεσα απαγορεύσεις εκλογικής συμμετοχής αντί να περιμένουν την ολοκλήρωση της διαδικασίας έφεσης. Στη Γαλλία, οι περισσότερες ποινές αίρονται στο εφετείο.

Η αντίδραση στην απόφαση οδήγησε επίσης σε απειλές εναντίον των δικαστών που ενεπλάκησαν στην υπόθεση, με έναν εξ αυτών να έχει ήδη τεθεί υπό αστυνομική προστασία.



