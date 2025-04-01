Τουλάχιστον πέντε Παλαιστίνιοι τραυματίστηκαν σήμερα σε επίθεση εκατοντάδων εποίκων εναντίον της κοινότητας Ντούμα, κοντά στη Ναμπλούς της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης.

Τοπικός αξιωματούχος αφηγήθηκε στο τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazeera πως περίπου 300 Εβραίοι έποικοι εξαπέλυσαν επιδρομή, πυρπολώντας αγροικίες και οχήματα. Τουλάχιστον πέντε κάτοικοι τραυματίστηκαν από τα πυρά των δραστών, ενημέρωσε.

مستوطنون يهاجمون قرية دوما جنوب #نابلس في #الضفة_الغربية، بحماية من "جيش" الاحتلال الذي يواصل قمع الفلسطينيين.#فلسطين pic.twitter.com/oGT6Uh5BCi — قناة الميادين (@AlMayadeenNews) April 1, 2025

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) επιβεβαίωσαν το συμβάν, αναφέροντας πως ακολούθως στρατιώτες και αστυνομικοί επενέβησαν για να διαλύσουν «βίαιη αντιπαράθεση» μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων.

Νωρίτερα σήμερα, ο ισραηλινός υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς υπερασπίστηκε την εξάπλωση εβραϊκών οικισμών στη Δυτική Όχθη, μολονότι θεωρούνται παράνομοι από το διεθνές δίκαιο. Ο ακροδεξιός υπουργός δεν έχει κρύψει την επιθυμία του για προσάρτηση της Δυτικής Όχθης, κατά τα πρότυπα της ανατολικής Ιερουσαλήμ, την οποία κατέλαβε και προσάρτησε το Ισραήλ το 1967. Στα τέλη του 2024 είχε υποσχεθεί μάλιστα ότι εντός του 2025 το Ισραήλ θα προσαρτήσει τους εβραϊκούς οικισμούς της Δυτικής Όχθης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.