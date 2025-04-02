Η δικαστής που επέβαλε την ποινή στέρησης του δικαιώματος στο εκλέγεσθαι σε βάρος της ηγέτιδας της γαλλικής ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν, έχει τεθεί υπό αστυνομική προστασία μετά τις απειλές που δέχεται κατά της ζωής της, με τη διεύθυνση της κατοικίας της να έχει κοινοποιηθεί στο διαδίκτυο, μετά την ανακοίνωση της απόφασης κατά της Λεπέν τη Δευτέρα.

Η διεύθυνση κατοικίας της Μπενεντίκτ ντε Περτουί - επικεφαλής σώματος εκ τριών δικαστών που έκρινε τη Λεπέν ένοχη για υπεξαίρεση κονδυλίων της ΕΕ και της επέβαλε πενταετή απαγόρευση υποβολής υποψηφιότητας σε δημόσιο αξίωμα - κοινοποιήθηκε στο διαδίκτυο, τόνισε πηγή με άμεση γνώση του θέματος.

Η ντε Περτουί βρίσκεται υπό αστυνομική προστασία στο χώρο εργασίας της και στην οικία της.

Η δικαστής δέχεται απειλές και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τη φωτογραφία της να κυκλοφορεί στην πλατφόρμα X και σε ακροδεξιούς ιστότοπους.

Ενδεικτικά ένας χρήστης γράφει: «Αυτό είναι το πρόσωπο της ντροπής, η δικαστής Μπενεντίκτ ντε Περτουί που σκότωσε τη γαλλική δημοκρατία».

Voilà le visage de la honte , la juge rouge #benedictedePerthuis qui a tuer la démocratie française pic.twitter.com/B68IHbcaew — sbs (@sbsalome) April 1, 2025

Η αστυνομία του Παρισιού τόνισε ότι διεξάγεται έρευνα για τις απειλές.

Οι απειλές κατά της ντε Περτουί και κατά άλλων δικαστικών αξιωματούχων που εμπλέκονται στη δίκη της Λεπέν έχουν προκαλέσει έναν προβληματισμό στη Γαλλία σχετικά με ένα λαϊκιστικό ρεύμα δυσαρέσκειας που υπονομεύει την πίστη στο δικαστικό σύστημα της χώρας.

Σχεδόν το 90% των υποστηρικτών του ακροδεξιού κόμματος Εθνικός Συναγερμός (RN) της Λεπέν πιστεύει ότι το δικαστήριο έκρινε την ηγέτιδα της γαλλικής ακροδεξιάς πιο σκληρά συγκριτικά με άλλους πολιτικούς, ενώ περισσότεροι από τους μισούς Γάλλους πιστεύουν ότι η Λεπέν έτυχε μιας δίκαιης δίκης, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Odoxa που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα.

Ο Κριστόφ Σουλάρ, πρόεδρος του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, δήλωσε σε συνέντευξή του στη Le Monde που δημοσιεύθηκε σήμερα ότι οι απειλές κατά της ντε Περτουί δείχνουν ότι η γαλλική δημοκρατία έχει αποδυναμωθεί και βιώνει μια «ανησυχητική στιγμή». «Η επίθεση στο δικαστικό σύστημα δεν είναι μόνο επίθεση στους δικαστές, αλλά και στα θεμέλια της δημοκρατίας μας», τόνισε ο Σουλάρ. «Σήμερα οι δικαστές δέχονται προσωπική επίθεση, ιδιαίτερα σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που είναι νέο φαινόμενο».

Πηγή: skai.gr

