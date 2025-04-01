Δάνειο ύψους έως και 16,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων επιδιώκει να διασφαλίσει η SoftBank Group Corp. για τη χρηματοδότηση επενδύσεων στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης στις ΗΠΑ, ανέφεραν άνθρωποι που γνωρίζουν το θέμα, μια προσπάθεια που αν ευοδωθεί θα συνιστά τον υψηλότερο δανεισμό σε δολάρια που έχει λάβει ποτέ η εταιρεία.

Το δάνειο-γέφυρα θα είχε διάρκεια περίπου 12 μήνες, σύμφωνα με πηγές, που ζήτησαν να μην κατονομαστούν. Οι συνομιλίες με τις τράπεζες βρίσκονται σε πρώιμα στάδια και οι λεπτομέρειες ενδέχεται να αλλάξουν τις επόμενες εβδομάδες, πρόσθεσαν.

Εκπρόσωπος της SoftBank αρνήθηκε να σχολιάσει.

Ο κολοσσός της τεχνολογίας αναζητά χρηματοδότηση, καθώς διερευνά τρόπους για να αναπτύξει ένα έργο υποδομής τεχνητής νοημοσύνης 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων στις ΗΠΑ, ενώ παράλληλα επιδιώκει φιλόδοξα έργα στους τομείς της ρομποτικής και των ημιαγωγών. Η ιαπωνική εταιρεία συνεργάζεται με την OpenAI, την Oracle Corp. και τη MGX του Άμπου Ντάμπι στο εγχείρημα Stargate AI, ένα κέντρο δεδομένων που έχει υποσχεθεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Το δάνειο-γέφυρα μπορεί να βοηθήσει τη SoftBank να ηγηθεί ενός γύρου χρηματοδότησης 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην OpenAI, είπαν οι πηγές. Η κίνηση αποτιμά τη δημιουργό του ChatGPT στα 300 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ ο εν λόγω γύρος χρηματοδότησης θα είναι ο μεγαλύτερος όλων των εποχών. Η πρωτοβουλία Stargate έχει στόχο να υποστηρίξει την ευρεία χρήση των υπηρεσιών OpenAI.

Μεγάλο Στοίχημα

Οι αυξημένες αυτές χρηματοδοτικές ανάγκες θα μπορούσαν να προκαλέσουν οικονομικές πιέσεις στη SoftBank, προειδοποίησαν δύο οίκους αξιολόγησης την Τρίτη.

Ο οργανισμός αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας της Ιαπωνίας άλλαξε την προοπτική αξιολόγησης της SoftBank σε αρνητική από σταθερή λόγω των αβεβαιοτήτων που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Ομοίως, η S&P Global Ratings είπε ότι η «μαζική» επένδυση της εταιρείας στην OpenAI θα επιδεινώσει την οικονομική της θέση τους επόμενους έξι μήνες έως ένα έτος, προσθέτοντας ότι η προσέγγισή της στη χρηματοοικονομική διαχείριση είναι «επιθετική».

Ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της SoftBank Masayoshi Son έχει συχνά αξιοποιήσει πιστωτές για μεγάλα δάνεια για να χρηματοδοτήσει μεγάλα στοιχήματα για να επανεφεύρει την εταιρεία και να εδραιώσει την κληρονομιά του. Οι θυγατρικές του ομίλου περιλαμβάνουν τον τρίτο μεγαλύτερο πάροχο ασύρματης επικοινωνίας της Ιαπωνίας, τη SoftBank Corp, και τον χειριστή της δημοφιλούς εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων Line, LY Corp. Κατέχει επίσης ποσοστό ελέγχου την εταιρεία κατασκευής ημιαγωγών Arm Holdings Plc με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς στοχεύει να γίνει παγκόσμια δύναμη στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Το προηγούμενο ρεκόρ χρηματοδότησης σε δολάρια της SoftBank ήταν ένα δάνειο 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων που έλαβε το 2021, με εγγύηση τις μετοχές της στην Alibaba Group Holding Ltd. Τουλάχιστον 14 τράπεζες είχαν συμμετάσχει στον δανεισμό, ανέφερε τότε το Bloomberg News. Το 2017, η εταιρεία έλαβε 2,65 τρισεκατομμύρια ¥ γεν (17,7 δισεκατομμύρια δολάρια) έναντι ομολόγων ανώτερης εξασφάλισης για αναχρηματοδότηση δανείων που υποστήριξαν την αγορά της αμερικανικής εταιρείας Sprint το 2013 και της Arm το 2016.



