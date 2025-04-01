ΥΠΕΞ Δανίας: Θέλει να συναντήσει τον Αμερικανό ομόλογό του Ρούμπιο

Ο Δανός υπουργός Εξωτερικών Λαρς Λόκε Ράσμουσεν θέλει να συναντήσει τον Αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο στο περιθώριο της προσεχούς συνάντησης των υπουργών του ΝΑΤΟ, ανακοίνωσε σήμερα η διπλωματία της Δανίας, δηλώνοντας ότι η Γροιλανδία δεν θα είναι στην ημερήσια διάταξη.

Η συνάντηση αυτή, η οποία είχε επιβεβαιωθεί αρχικά σε μια πρώτη ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών, θα πραγματοποιηθεί σε μια χρονική στιγμή που έχουν ανέβει οι τόνοι μεταξύ Κοπεγχάγης και Ουάσινγκτον, με τους Δανούς να αποδοκιμάζουν τις σφοδρές επικρίσεις του Αμερικανού αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς για τη φερομένη αδράνεια της σκανδιναβικής αυτής χώρας απέναντι στη Γροιλανδία.

«Εργασίες είναι σε εξέλιξη για μια πιθανή συνάντηση μεταξύ του Λαρς Λόκε Ράσμουσεν και του Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο της συνάντησης των υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η διπλωματία της Δανίας.

«Δεν προβλέπεται συζήτηση για τη Γροιλανδία ούτε για την Αρκτική», δήλωσε το υπουργείο, διευκρινίζοντας ότι η Ουκρανία και η ασφάλεια της Ευρώπης θα είναι στην ημερήσια διάταξη. Τα θέματα αυτά περιλαμβάνονται επίσης στην ατζέντα της συνάντησης του ΝΑΤΟ την Πέμπτη και την Παρασκευή.

Κατά τη διάρκεια ομιλίας στη μοναδική αμερικανική στρατιωτική βάση στη Γροιλανδία, ο Τζέι Ντι Βανς εκτίμησε την Παρασκευή ότι η Δανία «δεν έκανε καλή δουλειά για τον λαό της Γροιλανδίας» κατηγορώντας την κυρίως ότι δεν επένδυσε αρκετά στο τεράστιο νησί της Αρκτικής, το οποίο θέλει να αποκτήσει ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Η αμυντική συμφωνία του 1951 προσφέρει στις ΗΠΑ πολλές δυνατότητες να έχουν μια πολύ πιο ισχυρή παρουσία στη Γροιλανδία. Εάν αυτό είναι που επιθυμείτε, ας το συζητήσουμε», απάντησε ο Δανός υπουργός αναφερόμενος στο κείμενο που διέπει την αμερικανική παρουσία στη Γροιλανδία.

