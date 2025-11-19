Η βρετανική κυβέρνηση εξέφρασε τη στήριξή της στον στόχο του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Παράλληλα, κάλεσε τη Ρωσία να αποσύρει τα στρατεύματά της από τα ουκρανικά εδάφη.

Η αντίδραση του Λονδίνου ήρθε μετά από δημοσίευμα του πρακτορείου Reuters, σύμφωνα με το οποίο η Ουάσινγκτον ασκεί πιέσεις στο Κίεβο να αποδεχθεί ειρηνευτικό σχέδιο που έχουν εκπονήσει οι ΗΠΑ.

Όπως αναφέρει το Reuters, το σχέδιο προβλέπει ότι η Ουκρανία καλείται να παραχωρήσει εδάφη που βρίσκονται υπό ρωσικό έλεγχο και να περιορίσει τις ένοπλες δυνάμεις της.

Εκπρόσωπος του βρετανικού υπουργείου Εξωτερικών τόνισε πως «η Ρωσία θα μπορούσε να το κάνει αύριο, αποσύροντας τις δυνάμεις της και τερματίζοντας την παράνομη εισβολή της», επισημαίνοντας ότι το Λονδίνο «συμμερίζεται την επιθυμία του προέδρου (των ΗΠΑ) Τραμπ να βάλει τέλος σε αυτόν τον βάρβαρο πόλεμο».

