Πιστόριους: Η Γερμανία δεν θα επιτύχει τον στόχο για αμυντικές δαπάνες στο 3,5% του ΑΕΠ το 2029

Η Γερμανία δεν θα επιτύχει τον στόχο της για αμυντικές δαπάνες ύψους 3,5% του ΑΕΠ το 2029, δήλωσε την Τετάρτη ο υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους, καθώς η χώρα αυξάνει τις δαπάνες της μετά τον πόλεμο της Ρωσίας με την Ουκρανία, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Οι αμυντικές δαπάνες της Γερμανίας θα ανέλθουν μόνο στο 3,05% του ΑΕΠ εκείνη τη χρονιά, δήλωσε ο Πιστόριους από το Μόναχο, χαμηλότερα από το 3,5% που είχε υποσχεθεί ο υπουργός Οικονομικών Λαρς Κλίνγκμπεϊλ νωρίτερα φέτος.

Στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που πραγματοποιήθηκε φέτος στη Χάγη, συμφωνήθηκε ότι οι σύμμαχοι θα επιτύχουν έναν νέο στόχο δαπανών ύψους 5% του ΑΕΠ έως το 2035. Ο στόχος αυτός αποτελείται από 3,5% στον αμυντικό προϋπολογισμό και 1,5% σε δαπάνες σχετικές με την άμυνα.

