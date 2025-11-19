Το Ηνωμένο Βασίλειο εξαρτάται υπερβολικά από τις Ηνωμένες Πολιτείες για την άμυνά του και δεν έχει επενδύσει επαρκώς σε ένα εφεδρικό σχέδιο σε περίπτωση που οι ΗΠΑ αποσυρθούν από την Ευρώπη, προειδοποιεί έκθεση μιας διακομματικής ομάδας βουλευτών, σημειώνει το Politico.

Μια έκθεση της Επιτροπής Άμυνας της Βουλής των Κοινοτήτων αναφέρει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα μπορούσε να βρεθεί σε ευάλωτη θέση εάν μια παγκόσμια κρίση οδηγήσει τις ΗΠΑ να αποσυρθούν από τον παραδοσιακό τους ρόλο στρατιωτικής υποστήριξης της Ευρώπης. Η Βρετανία πρέπει να εξετάσει πώς θα μπορούσε να αντικαταστήσει τις δυνατότητες των ΗΠΑ «σε περίπτωση αποχώρησής τους», προτρέπει η έκθεση.

Παρατηρώντας ότι πολλές ευρωπαϊκές χώρες αύξησαν τις αμυντικές δαπάνες μετά την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, η επιτροπή υποστηρίζει ότι «τόσο οι πόροι όσο και η ικανότητα για ευρωπαϊκές εναλλακτικές λύσεις έναντι των αμερικανικών παροχών εξακολουθούν να αποτελούν πρόκληση».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προτρέπει εδώ και καιρό τις ευρωπαϊκές χώρες να διαθέσουν περισσότερους πόρους στη στρατιωτική συμμαχία του ΝΑΤΟ.

«Εάν η Ευρώπη δεν ανταποκριθεί εγκαίρως, ενδέχεται να προκύψει κρίση σε άλλο μέρος του κόσμου, με αποτέλεσμα οι ΗΠΑ να αποσύρουν τις δυνάμεις τους από την Ευρώπη εν μία νυκτί και να μείνει ευάλωτη», αναφέρει η επιτροπή.

Η έκθεση υποστηρίζει επίσης ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν διαθέτει σαφές σχέδιο για την υπεράσπιση των εδαφών του σε περίπτωση εισβολής.

«Έχουμε ακούσει επανειλημμένα ανησυχίες σχετικά με την ικανότητα του Ηνωμένου Βασιλείου να υπερασπιστεί τον εαυτό του από επιθέσεις», δήλωσε ο βουλευτής του Εργατικού Κόμματος Τανμαντζίτ Σινγκ Ντέσι, ο οποίος προεδρεύει της επιτροπής. «Η κυβέρνηση πρέπει να είναι πρόθυμη να αντιμετωπίσει το πρόβλημα και να δώσει προτεραιότητα στην άμυνα και την ανθεκτικότητα της πατρίδας», πρόσθεσε.

Ο πρωθυπουργός Kιρ Στάρμερ έχει δεσμευτεί να δαπανήσει το 5% του ΑΕΠ για την εθνική ασφάλεια έως το 2035. Την Τετάρτη, ο υπουργός Άμυνας, John Healey, μίλησε για την ανταπόκριση της Βρετανίας σε μια «νέα εποχή απειλών», καθώς η κυβέρνηση Στάρμερ προσπαθεί να συνδέσει τις αμυντικές δαπάνες με μια ευρύτερη βιομηχανική αναβίωση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.